Od pewnego czas jeśli chodzi o wszelkie nowości związane z bezramkowością smartfonów nieco przycichły. Zaczęło się tak właściwie od bardziej panoramicznych wyświetlaczy, mniejszych ramek, później wszedł notch, który nie był zbyt ciepło przyjęty przez użytkowników. Dlatego też producenci sprzętu mobilnego zaczęli szukać innych rozwiązań mieliśmy aparaty w krawędziach, obracane obiektywy i kilka innych rozwiązań. Nie wszystkie były szczególnie praktyczne, ale z całą pewnością dawały pewien powiew świeżości. Jednak w ostatnim czasie króluje przede wszystkim otwór w wyświetlaczu. Jednak wygląda na to, że poznamy idealne rozwiązanie czyli aparat pod ekranem.

O tym rozwiązaniu mówiło się już od pewnego czasu, pojawiały się patenty czy prototypy, ale do seryjnej produkcji żaden telefon nie trafił. Jednak możliwe, że już we wrześniu poznamy pierwszy seryjnie produkowany tego typu telefon. Dokładnie pierwszego września bieżącego roku zostanie zaprezentowany przez chińskiego producenta ZTE model ZTE Axon 20 5G. Jak na razie nie wiemy nic prócz poniższej grafiki na temat nadchodzącego flagowca ZTE. W jaki sposób również będzie działał cały system związany z aparatem również w tym momencie jest to dla nas tajemnica.

Powiem szczerze, że temat jest ciekawy i jeśli całość działać będzie sprawnie to za jakiś czas takie rozwiązanie stanie się standardem i pożegnamy na stałe wszelkiego rodzaju notche, wcięcia czy otwory w wyświetlaczu. Jak Wam się podoba takie rozwiązanie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com