Jesteśmy już na ostatniej prostej jeśli chodzi o sezon ogórkowy. Za dwa tygodnie zaczyna się wrzesień i tak właściwie już wtedy możemy definitywnie pożegnać czas przestoju jeśli chodzi o świat technologii. Jednak producenci sprzętu mobilnego nawet na chwilę nie zwalniają tempa i powiem szczerze, pozytywnie nas zaskakują kolejnymi premierami. Dosyć niespodziewanie tajwański producent pochwalił się, że już za nieco ponad tydzień oficjalnie poznamy Asusa Zenfone 7.

Dlaczego niespodziewanie? Bo tak na dobrą sprawę nic poza tym, że telefon pojawi się oficjalnie już 26 sierpnia praktycznie nie wiemy. Owszem jakieś szczątkowe informacje dostaliśmy, ale mimo wszystko w przypadku telefonów najczęściej tuż przed premierą o nadchodzącym telefonie wiemy już praktycznie wszystko. Począwszy od specyfikacji skończywszy na wyglądzie. Tym razem jest inaczej i mam nadzieję, że tajwańskiemu producentowi uda się zachować wszystkie najciekawsze nowości związane z Asusem Zenfone 7 aż do samej premiery.

Według wcześniej wspomnianych szczątkowych informacji wiemy, że sercem urządzenia najpewniej będzie najmocniejszy w tym momencie układ Qualcomma czyli Snapdragon 865. Do tego dojdzie najpewniej od 8 GB do 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Jeśli chodzi o przeciekowe informacje to byłoby na tyle. Na szczęście na oficjalne informacje związane z Zenfone 7 nie będziemy musieli czekać długo bo dokładnie do 26 sierpnia.

Czekacie na najnowszego flagowca tajwańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com