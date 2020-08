Wear OS został stworzony z myślą o urządzeniach ubieralnych przede wszystkim smartwatchach i smartbandach, jednak wbrew pozorom nie jest on tak popularny chociażby jak podstawowa wersja Androida. Mam okazję od mniej więcej półtora roku korzystać ze smartwatcha Fossila, który boryka się od pewnego czasu z bardzo podstawowym problemem – powolną pracą. Kolejne nowsze urządzenia również mają bardzo podobne problemy. Mimo iż urządzenie nie należy do najstarszych i nadal ma bardzo przyzwoitą specyfikację to działa mocno topornie. Pojawiły się kolejne informacje, które wskazują, że Wear OS doczeka się odświeżenia.

Najnowsza wersja Wear OS działa już na dosyć leciwym Androidzie Pie 9.0, natomiast wraz z jesienną aktualizacją zaktualizowany zostanie już do najświeższej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androida 11. Wśród zmian prócz przyśpieszenia wydajności Wear OS znalazły się również między innymi uproszczony system parowania urządzeń, szybszy dostęp do aplikacji, a także lepszą wymian danych.

Jak na razie nie mamy konkretniejszych informacji związanych ze zmianami, na ile one faktycznie wpłyną pozytywnie na codzienne korzystanie ze smartwatchy tego niestety nie wiemy. Liczę, że update pojawi się na większości zegarkach z Wear OS i sam również będę mógł przetestować zmiany. Korzystacie na co dzień z Wear OS? Jak się sprawują Wasze smartwatche? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com