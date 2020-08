Według wcześniejszych informacji dowiedzieliśmy się, że bardziej lekka wersja tegorocznych galaktyk Samsung Galaxy S20 FE będzie w wersji ze Snapdragonem. S10 Lite była zasilana 855 nawet w Europie, więc mogliśmy oczekiwać, że tak samo będzie w tym przypadku. Niestety ostatnie informacje mogą tylko nas rozczarować, S20 Fan Edition będzie miał Europejską wersję z Exynosem.

Na Geekbenchu zauważono jakiś czas temu smartfon z nazwą kodową SM-G781. Ma być to właśnie amerykański wariant Galaxy S20 Fan Edition (lub po prostu Lite) z Snapdragonem 865 i 6 GB pamięci operacyjnej na pokładzie. Na twitterze użytkownika yabhishekhd został opublikowany zrzut ekranu z bazy geekbench z wynikami urządzenia SM-G780F. W zakładce motherboard możemy zauważyć nazwę autorskiego procesora Samsunga, Exynosa 990. Wspierany ma on być 8 GB RAM.

Jeżeli tak jak na początku tego roku dostaniemy bardziej lekką wersję to właśnie tą sygnowaną kodem SM-G780F. W przypadku gdyby Galaxy S20 FE byłby napędzany przez układ Qualcomma byłby to główny powód do wybrania właśnie odchudzonego wariantu z rodziny S20. W wypadku implementacji Exynosa, wybór nie będzie tak atrakcyjny jak byłby za sprawą Snapdragona 865.