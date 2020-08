Smartfonów Ci u nas dostatek. Parafrazując nasze stare porzekadło jest w czym wybierać jeśli chodzi aktualnie o rynek urządzeń mobilnych zarówno w Polsce jak i na świecie. Premiera goni premierę, i nawet w takim okresie jaki mamy teraz czyli typowy sezon ogórkowy w każdym tygodniu pojawiają się nowe urządzenia. Jednak jak to bywa z premierami urządzeń na całym świecie nie zawsze premiera w Chinach danego urządzenia oznacza, że pojawi się on również w innych krajach. Możliwe, że właśnie tak się stanie w przypadku Xiaomi Mi 10 Ultra oraz Redmi K30 Ultra.

Do tej pory urządzenia chińskiego jeśli miały swoją premierę w Chinach to prędzej czy później pojawiały się na rynkach zachodnich, a później również w Polsce. Takich przypadków, że flagowce nie pojawiły się u nas w Polsce, praktycznie nie było. Najczęściej wyglądało to tak, że Xiaomi zmieniało nazwę urządzenia, a wszystkie bebeszki zostawiało na swoim miejscu. Jednak dwa najnowsze telefony, które zostały zaprezentowane dosłownie kilka dni temu mogą w Europie i również w Polsce się nie pojawić. Mowa tutaj o najmocniejszych urządzeniach z portfolio Xiaomi czyli Xiaomi Mi 10 Ultra oraz Redmi K30 Ultra. Szczególnie ten pierwszy model został wydany z okazji dziesiątej rocznicy powstania firmy Xiaomi. Xiaomi oficjalnie nie zajęło stanowiska, a powyższe informacje to jedynie plotki, ale niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będziemy musieli obejść się smakiem jeśli chodzi o najnowsze urządzenia Chińczyków.

Źródło: gsmarena.com