Tajwański producent w ostatnim nie prezentował zbyt dużej ilości nowych smartfonów. Owszem pojawiały się nowe modele, ale w porównaniu np. do Xiaomi liczba nowości była naprawdę niewielka. Dlatego też czekałem na najnowszy model, który właśnie ujrzał światło dzienne w Polsce. Mowa oczywiście o HTC Desire 20 Pro, który celuje w mocną średnią półkę.

High Tech Computer w przypadku swojego najnowszego urządzenia zdecydowało się na implementację średniopółkowego układu Qualcomma – Snapdragona 665, dostajemy dodatkowo wsparcie 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty pamięci microSD. Wyświetlacz jest o przekątnej 6,5, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD+. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5000 mAh, główny aparat to jednostka 48 Mpx o jasności f/1.8, ultraszerokokątny 8 Mpx i świetlne f/2.2 oraz dwa o matrycach 2 Mpx. Jeden jest do makro, drugi do łapania głębi ostrości. Od frontu mamy z kolei 25 Mpx jednostkę. Całość oczywiście działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 10.

Telefon już jest dostępny na polskich sklepowych półkach w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 1399 zł. Przy tej specyfikacji cena wydaje się rozsądna, oczywiście podczas testów dowiemy się jak sprawuje się w praktyce aparat, jak długo wytrzymuje bateria. Jednak mimo wszystko może być to ciekawa alternatywa dla urządzeń Xiaomi czy Realme.

Źródło: informacja prasowa