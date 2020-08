Chiński producent od kilku dobrych miesięcy bombarduje nas wręcz nowymi premierami. Jeszcze dobrze jeszcze na rynku nie zadomowiły się wcześniejsze premiery, a już kolejne pojawiają się na sklepowych półkach. W Polsce wszystkie nowości pojawiają się szybko i bez zbędnej zwłoki. Najnowsze urządzenie od Xiaomi właśnie dzisiaj zadebiutowało na sklepowych półkach. Mowa w tym przypadku o modelu Redmi 9A czyli jednym z najtańszych urządzeń, które można znaleźć w portfolio chińskiego producenta.

Dla przypomnienia jeśli chodzi o specyfikację to Redmi 9A został wyposażony w ekran o przekątnej 6,53 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości HD+. Sercem smartfona jest układ MediaTeka Helio G25, do tego dochodzi 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia podwójny główny obiektyw aparatu z matrycami 13 Mpx i 5 Mpx, a od frontu mamy 5 Mpx jednostkę. Jednak to co w większości powinno ucieszyć to pojemna bateria. W przypadku Redmi 9A mamy do naszej dyspozycji 5000 mAh, co zakładając dosyć przeciętną resztę specyfikacji wydaje się być wystarczające. Urządzenie jak przystało na Xiaomi zostało całkiem dobrze wycenione.

Oficjalna sugerowana cena detaliczna w Polsce została ustalona na poziomie 399 zł, zakładając że jest to telefon dedykowany szczególnie mniej wymagającym użytkownikom myślę, że ta kwota jest jak najbardziej rozsądna, choć powiem szczerze osobiście dodałbym do budżetu koło 200 zł i skorzystał z zdecydowanie mocniejszych rozwiązań ze stajni chińskiego producenta. Jesteście zainteresowani zakupem Redmi 9A?

Źródło: informacja prasowa