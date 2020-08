OnePlus na rynku chińskim ma inaczej nazwaną nakładkę. Jest to praktycznie odpowiednik dobrze nam znanego OxygenOS, tylko bez usług Google Mobile Services. Nowa wersja wprowadza kilka zmian względem poprzednika.

W wideo możemy zauważyć że OnePlus wprowadził do swojego najnowszego systemu kilka kosmetycznych zmian. Jedną z głównych zmian, którą można zauważyć jest nowe menu do którego otrzymujemy dostęp przesuwając palcem w lewą stronę. Zmianom uległ także ekran połączeń oraz interaktywna animowana tapeta. Aplikacja pogody pokazuje bieżący stan warunków atmosferycznych została także nieco przebudowana, widzimy dobrze wyglądające animacje . Wyświetlacz zawsze na ekranie również jest widoczny, już wcześniej pisaliśmy o tym.

Miejmy tę świadomość na karku, że jest to chińska wersja oprogramowania. Nie jest pewne, czy w globalnym OxygenOS 11 dostaniemy wszystko to samo co w HydrogenOS. Nakładka zadebiutuje prawdopodobnie wraz z premierą z OnePlus 8T.