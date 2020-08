Na dzisiejszym rynku smartfonów pojawia się coraz więcej modeli wspierających łączność 5G. Choć szacuje się, że do kraju nad Wisłą technologia wkroczy dopiero za jakieś dwa lata, to już dziś niektórzy chcą wyposażyć się w odpowiedni smartfon.

Do naszej redakcji trafił Xiaomi Mi 10 Lite 5G – to jeden z najtańszych modeli wspierających tę technologię. Sprawdźmy zatem co poza nią oferuje ten mocny średniopółkowiec.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Mi 10 Lite dociera do użytkownika w czarnym pudełku, które przyozdobiono jedynie holograficzną cyfrą 10. W środku do smartfona dołączono: szybką ładowarkę 5V – 3A, kabel USB-C, a także silikonowe przezroczyste etui. Zestaw jest zatem klasyczny dla producenta i prawie kompletny.

Testowany model należy do wyższego segmentu średniopółkowców. Sercem modelu jest całkiem wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Po stronie pozytywów, na pierwszy rzut oka, umieścić także należy ekran wykonany w technologii AMOLED. Całościowo, Mi 10 Lite zapowiada się na mocną propozycję w swojej klasie, a wsparcie dla 5G dodaje mu oryginalności na tle konkurencji.

Jakość wykonania i design

Smartfon został wykonany w sposób adekwatny do segmentu cenowego. Z przodu i z tyłu zastosowano szkło Corning Gorilla Glass 5, natomiast korpus biegnący dookoła obudowy wykonano z aluminum. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń.

Na prawej krawędzi smartfona umieszczono przyciski regulacji głośności, oraz włącznik. MiniJack i dioda poczerwieni zostały umieszczone u góry obudowy, natomiast na dole znajdziemy port USB-C, a także wysuwaną tackę na karty SIM (w tym wypadku 2x nanoSIM). Lewy bok pozostał pusty.

Front smartfona jest estetyczny i nowoczesny, lecz zastosowany notch w formie kropli stał się w świecie smartfonów standardem. Na plus należy zaliczyć niewielkie ramki dookoła wyświetlacza – także podbródek jest dość wąski.

Najciekawszym punktem w designie – w zasadzie w większości najnowszych modeli – są jednak plecki. Do testu trafiła wersja kolorystyczna Aurora Blue – jest to gradient przechodzący z niebieskiego koloru do zielonego. Ten wariant kolorystyczny znany jest np. z serii Huawei P30 – wygląda dość efektownie i może się podobać.

Na minus zaliczam jednak obecność sporej „wyspy” z aparatami. Obiektywy ułożono w kształt kwadraty, a zatem układ nie jest „udziwniony”. Moduł dodatkowo odstaje dość znacząco ponad poziom obudowy – polecam zatem zamknięcie smartfona w etui, np. w tym z zestawu.

W efekcie Mi 10 Lite 5G nie wzbudza zastrzeżeń w aspekcie designu i wykonania. Jest to smartfon dość charakterystyczny i wielu osobom może się spodobać, szczególnie w niebieskim wariancie.

Wyświetlacz

Zastosowany w Mi 10 Lite 5G wyświetlacz ma przekątną 6.57 cala i rozdzielczość 1080 x 2340 px, dającą zagęszczenie pixeli na poziomie 392 ppi. Matryca została wykonana w technologii AMOLED, posiada odświeżanie z klasyczną częstotliwością 60 Hz, a front w ponad 86% pokryty został wyświetlaczem.

Smartfon zbiera w tym aspekcie pochwały. Wyświetlane barwy są wystarczająco żywe, a czarne kolory wręcz zlewają się z ramkami dookoła wyświetlacza. Jasność maksymalna jak i minimalna nie pozostawiają zastrzeżeń – używanie smartfona w pełnym słońcu jest bezproblemowe.

Moją uwagę zwróciło jednak wcięcie u góry wyświetlacza. Kiedy przypatrzymy się mu bliżej wydaje się być proste na brzegach. Interfejs jednak próbuje udawać, że jest ono lekko zaokrąglone po bokach. To nieznaczący szczegół, lecz warto na niego spojrzeć.

Ekran Mi 10 Lite nie pozostawia żadnych zarzutów – pozwala na komfortowe użytkowanie, a jego kolory są miłe dla oczu.

Bateria

W smartfonie zastosowano ogniwo o pojemności 4160 mAh. Efektem takiej baterii, a także optymalizacji systemu, smartfon jest w stanie wytrzymać jeden dzień solidnego użytkowania. Przy mniej intensywnym użytkowaniu smartfon będzie towarzyszyć przez około 1,5-2 dni. Wynik ten jest przeciętny i niewykraczający poza normę.

Załączony do zestawu zasilacz ma natężenie 5V – 3A i ładuje smartfon z dobrą prędkością. Po 15 minutach ładowania na ekranie zobaczymy przybytek energii na poziomie 20%, a ładowanie do pełna trwa niespełna 70 minut.

Smartfon na jednym ładowaniu pozwoli zatem na pracę przez jeden dzień, a ładowanie przebiegnie z rozsądną prędkością.

Aparat fotograficzny

Mi 10 Lite niestety należy do grona smartfonów, których plecki okaleczono niezbyt estetyczną „wyspą” – skrywa ona poczwórny moduł aparatu. Główny obiektyw ma rozdzielczość 48 Mpx i przysłonę f/1.79. Dodatkowe trzy stanowią: szerokokątny 8 Mpx z przysłoną f/2.2, macro 2 Mpx f/2.4 i czujnik głębi 2 Mpx f/2.4. Zestaw jest zatem klasyczny i pasujący do średniej półki cenowej.

Aplikacja aparatu od Xiaomi jest bardzo przejrzysta i poukładana. Oferuje wiele przydatnych trybów, np. Portret, Noc czy rozbudowany Pro. Na pasku włączników polecam uruchomić tryb AI – sztuczna inteligencja w tym modelu bardzo celnie podbija kolorystykę zdjęć.

Czas zatem spojrzeć na zdjęcia dzienne wykonywane przez Mi 10 Lite. Smartfon nie zawodzi – główny obiektyw robi zdjęcia o wysokiej szczegółowości, a ich kolorystyka skręca delikatnie w stronę żywych i nasyconych barw. W efekcie fotografie są nieprzesadzone i przyjemne dla oczu. Po przełączeniu na szeroki kąt zdjęcia wychodzą nieco ciemniejsze – to za sprawą niższej przysłony. Paleta barw nie jest tak żywa jak w przypadku głównego obiektywu, lecz nadal zdjęcia wyglądają bardzo dobrze. Przybliżenie dwukrotne powoduje spadek szczegółowości, lecz nadal zdjęcia wyglądają całkiem dobrze. Dzienna sceneria pełna słońca jest zatem smartfonowi niestraszna.

W nocy smartfon zdradza niestety swoją klasę cenową. Po użyciu trybu nocnego szczegółowość zdjęć spada dość znacząco i bez problemu zauważymy rozmyte plamy. Smartfon stara się rozjaśnić ujęcie, aby finalnie było na nim widać jak najwięcej. Po dwukrotny zoom nie zalecam sięgać – w tej klasie nocna sceneria go przerośnie. Zdjęcia nocne za pomocą Mi 10 Lite polecam zatem robić raczej w scenerii dobrze oświetlonej przez lampy uliczne – przy niewielkiej ilości światła smartfon zrobi jedynie znośne zdjęcia.

Mi 10 Lite radzi sobie z nagrywaniem filmów w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s lub FHD przy 60 kl./s. Możliwe jest włączenie stabilizacji obrazu, lecz powoduje obniżenie jakości wideo aż do FHD 30 kl./s. W najwyższej rozdzielczości filmy wyglądają bardzo dobrze – są bardzo płynne, a ich szczegółowość jest bardzo wysoka. Kolorystyka jest raczej żywa i nasycona, podobna do tej ze zdjęć z głównego obiektywu. Stabilizacja ujęcia jest jednak słaba i widać gołym okiem wszystkie drgania długi. Filmy są zatem adekwatne do ceny smartfona.

Frontowy obiektyw ma rozdzielczość 16 Mpx i przysłonę f/2.25. Efekty jego pracy zaliczam po stronie pozytywów – selfie są szczegółowe i mają bardzo ładne nasycone kolory. W aplikacji znajdziemy także kilka opcji upiększania. Odcinanie tła od pierwszego planu w trybie portretowym wypada natomiast bardzo dobrze. W efekcie zdjęcia z frontowego aparatu są odpowiednie na media społecznościowe.

Całościowo, Xiaomi Mi 10 Lite 5G posiada solidny zestaw aparatów. Smartfon pozwoli na zrobienie pięknych zdjęć np. Podczas wakacji. Wszelkie braki wymienione powyżej są klasyczne i zrozumiałe w tym segmencie cenowym. Mi 10 Lite to zatem dobry wybór dla osób oczekujących dobrego aparatu do zdjęć w dziennej scenerii.

Zabezpieczenia biometryczne

Testowany model posiada dwie opcje zabezpieczenia dostępu do urządzenia: czytnik linii papilarnych zatopiony w ekran, oraz skaner twarzy. Obie opcje zasługują na duży plus za wysoką szybkość działania i celność. Czytnik linii papilarnych zasługuje na dodatkowe wyróżnienie – to jedno z szybszych rozwiązań tego typu, jakie miałem okazję testować.

Smartfon posiada zatem solidne opcje zabezpieczenia dostępu, a sam proces odblokowywania przebiega bardzo szybko i bezproblemowo.

Oprogramowanie

Mi 10 Lite 5G pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 z nakładką systemową MIUI 11. Poprawki bezpieczeństwa są stosunkowo świeże – z maja 2020 roku.

Nakładka systemowa od Xiaomi jest bardzo lubianym interfejsem, a użytkownicy poprzednich modeli, po przesiadce na Mi 10 Lite, poczują się „jak w domu”. MIUI pozwala na znaczącą personalizację swojego urządzenia, a w ten sposób każdy może dostosować swój smartfon pod siebie. Na uwagę w tym modelu zasługują przede wszystkim:

Always-on-display – w ustawieniach znajdziemy wiele jego układów i efektów;

Możliwość zmiany animacji towarzyszącej odblokowaniu smartfona przy pomocy czytnika linii papilarnych;

Opcja ukrycia wcięcia na górze wyświetlacza;

Znane z nakładki gesty systemowe czy tryb ciemny.

Nakładka systemowa MIUI w efekcie sprawia, że użytkowanie Mi 10 Lite 5G jest bardzo przyjemne.

Wydajność

Mi 10 Lite 5G zasila całkiem wydajny procesor, pasujący do klasy urządzenia. Sercem modelu jest Qualcomm Snapdragon 765G, który rozpędza się maksymalnie do 2.40 GHz. Procesor wykonano w technologii 7 nm i posiada on dodatkowy system chłodzenia cieczą LiquidCool. Wspierany jest przez układ graficzny Adreno 620, 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB dysku na dane użytkownika. W naszym egzemplarzu przy pojemności 128 GB klient otrzymuje 110 GB do swojej dyspozycji. Takie podzespoły pozwalają osiągnąć smartfonowi ok. 317000 punktów w AnTuTu.

Smartfon oferuje użytkownikowi wysoką kulturę pracy, a wyniki w benchmarkach jeszcze kilka lat temu można by przypisać niejednemu flagowcowi. Podczas testów smartfon z reguły działał bardzo płynnie, szybko i responsywnie. Przeskoki pomiędzy aplikacjami przebiegały bezproblemowo, a animacje były płynne. Granie w gry także nie stanowi dla smartfona problemu – nawet bardziej wymagające tytuły działały płynnie i bez klatkowania. Smartfon potrafił jednak załapać kilkusekundowe przycinki, lecz najpewniej zostanie to poprawione aktualizacjami.

Procesor, zgodnie z nazwą modelu, wspiera także łączność 5G. Jej obecność jest plusem, który na pewno okaże się przydatny na przyszłość. Technologia nie stanie się codziennością od zaraz, lecz w przeciągu kilki lat jest to jak najbardziej możliwe. Należy także zauważyć, że Xiaomi Mi 10 Lite 5G to jeden z najtańszych modeli wyposażonych w takową łączność.

Smartfon posiada zatem bardzo dobry procesor, który w tym segmencie cenowym należy zaliczyć po stronie atutów. Mi 10 Lite jest także jednym z najtańszych modeli wyposażonych w łączność 5G.

Dźwięk

Obecność gniazda MiniJack dla wielu osób będzie sporym atutem – za jego pomocą możemy podłączyć do smartfona dobrej jakości słuchawki. W ustawieniach znajdziemy także sporo możliwości personalizacji dźwięku, w tym ręczny equalizer. Po odpowiednim ustawieniu smartfon gra bardzo dobrze, a słuchanie muzyki na słuchawkach przebiega bardzo przyjemnie.

Głośnik zewnętrzny jest pojedynczy i został umieszczony na dolnej krawędzi smartfona. Z jego działania także jestem zadowolony – jest wystarczająco donośny, a barwa jest przyjemna, słychać nawet niskie tony.

Muzycznie smartfon jest dość poprawny i nie zawodzi, pozwoli na przyjemne słuchanie ulubionych utworów.

Łączność

Xiaomi Mi 10 Lite 5G posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 i 5 GHz). Na pokładzie smartfona znajdziemy też Bluetooth 5.1. i NFC. W trakcie trwania testu działanie internetu w smartfonie było bezproblemowe. Rozmowy telefoniczne również przebiegały bez zarzutów.

Podsumowanie

Xiaomi Mi 10 Lite 5G to solidny smartfon ze średniej półki cenowej, który posiada większość cech na poziomie przynajmniej dobrym. Zastosowane podzespoły pozwolą mu na szybką i płynną pracę przez długi czas. Dodatkowym atutem w perspektywie dłuższego użytkowania jest wsparcie dla łączności 5G.

Przy obecnej cenie – 1699 zł za wariant 6/64 GB – całościowo uważam taki zakup za opłacalny. Xiaomi Mi 10 Lite 5G to kolejny bardzo dobry model od chińskiego producenta. Jak najbardziej zasługuje on na pozytywną rekomendację.

A co Wy sądzicie o Mi 10 Lite 5G? Czy według Was warto zaopatrzyć się już w smartfon z łącznością 5G? Zapraszam do sekcji komentarzy w celu pozostawienia swojej opinii. Dziękuję za przeczytanie i do zobaczenia!