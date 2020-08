Oficjalnie najnowsza wersja systemu sygnowanego zielonym robocikiem jeszcze nie ujrzała światła dziennego (oczywiście myślę tutaj o stabilnej, oficjalnej wersji), a już teraz dostajemy informacje związane z aktualizacją konkretnego producenta. Na pierwszy ogień tym razem poszedł chiński producent Xiaomi i jego telefony.

Xiaomi od wielu lat rozwija swoje portfolio i tak na dobrą sprawę rocznie prezentuje kilkadziesiąt urządzeń. Wśród nich między innymi można znaleźć urządzenia z niższej średniej jak i najwyższej półki cenowej, a do tej pory Chińczycy byli znani z wersji, gdzie starali się aktualizować dużą część urządzeń na bieżąco. Co prawda chiński producent przede wszystkim skupiał się na swojej autorskiej nakładce MIUI i tutaj często nawet kilkuletnie smartfony otrzymywały łatkę do najnowszej wersji nakładki. Jak będzie w przypadku Androida 11? Jak na razie nie mamy pełnej listy, a jedynie informacje przeciekowe, które pojawiły się w branżowych portalach.

Na liście znajduje się sumarycznie kilkanaście modeli, ale powiem szczerze, że liczyłem na więcej.

Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G,

Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite,

Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite,

Mi 9T, Mi 9T Pro,

Mi A3,

Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro,

Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A,

POCO F2 Pro

Jak sami widzicie na liście jest kilkanaście modeli, ale wśród nich próżno szukać chociażby linii smartfonów Mi 8 czy Mi Mix 3. Owszem nie są to telefony najnowsze, ale mimo wszystko ostatnio chociażby Samsung zdecydował się na wydłużanie okresu wsparcia dla swoich smartfonów. Trzeba jednak pamiętać, że powyższa lista nie jest oficjalna i wiele jeszcze może się zmienić w tym kontekście.

Źródło: pocketnow.com