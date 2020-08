Mimo, że sezon ogórkowy w pełni i do następnych dużych premier smartfonów czy tabletów musimy jeszcze chwilę poczekać. To w ostatni czwartek, piątego sierpnia, Samsung zaprezentował kilka nowych urządzeń na swojej konferencji. Wśród nich, między innymi, mogliśmy znaleźć tablet Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 czy Galaxy Fold 2. Jednak zdecydowanie najważniejszą premierą spośród wszystkich jest nowa generacja phabletów koreańskiego producenta czyli Samsung Galaxy Note 20 . Na evencie przedstawiono kilka różnych wersji tego smartfona. Którą z nich warto się zainteresować? Jakie nowości przynoszą ze sobą nowe „galaktyki”?

Samsung Galaxy Note 20 – model podstawowy

Galaxy Note 20 to podstawowy model najnowszego phabletu koreańskiego producenta. Znajdziemy w nim duży 6,7 calowy wyświetlacz, który został wykonany w technologii Super AMOLED. Pracuje on w maksymalnej rozdzielczości Full HD+. Jest to płaski ekran z efektem 2.5D. W przypadku tej wersji wyświetlacz pracuje z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Ekran od frontu ma małe wycięcie w postaci niewielkiego otworu na przedni aparat.

Sercem telefonu jest procesor Exynos 990, który współpracuje z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także posiada 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4300 mAh, która wspiera technologię szybkiego ładowania do 25W. Samsung postanowił wyposażyć Galaxy Note 20 w potrójny obiektyw aparatu. Główna jednostka to 12 Mpx matryca ze światłem f/1.8. Z kolei dodatkowe „oczka” to 12 Mpx ultraszerokokątny f2.2 ze stabilizacją aparatu oraz technologią Dual Pixel AF oraz 64 Mpx teleobiektyw, który wykorzystuje technologię Space Zoom dająca trzydziestokrotne przybliżenie (zoom cyfrowy) oraz trzykrotny zoom hybrydowy. Od frontu z kolei mamy 10 Mpx aparat do selfie. Aparat umożliwia nagrywanie w jakości 8K przy 24 klatkach na sekundę. Całość oczywiście działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 10 z autorską nakładką Samsunga. Plecki tego modelu zostały wykonane z plastiku. Samsung Galaxy Note 20 będzie występować w dwóch wersjach – ze wsparciem dla technologii 5G oraz bez niej. Sumarycznie będzie on w trzech wersjach kolorystycznych

Oraz bardzo podobnie w przypadku modułu 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – model w wersji premium

Przyszła kolej naj potężniejszą wersję telefonu od koreańskiego producenta czyli Galaxy Note 20 Ultra. Ten model w przeciwieństwie do mniejszego brata został wyposażony w ekran o przekątnej 6,9 cala, która wspiera odświeżanie na poziomie 120 Hz. Natomiast został wykonany w technologii Dynamic AMOLED. 120 Hz odświeżanie załącza się w trybie adaptacyjnym, więc sam telefon kontroluje kiedy działać w 60 Hz kiedy w 120 Hz. Dzięki temu mamy oszczędność baterii. Układ w porównaniu do Galaxy Note 20 nie uległ zmianie. Ponownie jest to wydajny autorski procesor Samsunga czyli Exynos 990. Jednak w tym przypadku Samsung zdecydował się na implementację 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD.

Największa różnica między podstawową wersją, a Ultra dotyczy aparatu. W przypadku tego flagowca koreański producent zdecydował się na dodanie aparatu szerokokątnego o matrycy 108 Mpx o świetle f/1.8 ze stabilizację aparatu i 79 stopni, ultraszerokokątkny o kątach 120 stopni 12 Mpx i f/2.2 oraz teleobiektyw 12 Mpx i f/3.0. W Galaxy Note 20 Ultra do naszej dyspozycji oddano 5 krotny zoom optyczny oraz 50 krotny zoom cyfrowy. Frontowy aparat jest identyczny jak w podstawowej wersji czyli 10 Mpx i f/2.2. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4500 mAh ze wsparciem technologii szybkiego ładowania do 25 W, 15 W bezprzewodowego i dodatkowo ładowania zwrotnego. W przeciwieństwie do mniejszego brata w Galaxy Note 20 Ultra Koreańczycy zdecydowali się na zastosowanie szkła do wykończenia urządzenia. W tym wypadku mamy najnowszej generacji szkło ochronne Gorilla Glass 7 Victus. Telefon występuje tylko w wersji 5G w trzech kolorach

Rysik S-Pen, rozbudowane Samsung Notes i wiele innych nowości

Linię Galaxy Note zawsze wyróżniał rysik i nie zabrakło go w przypadku najnowszej generacji. Został on nieco odświeżony w porównaniu do poprzedników. Samsung zdecydował się na zwiększenie szybkości reakcji rysika w przypadku modelu Galaxy Note 10 było to 42 ms, w Galaxy Note 20 jest to już 26 ms, natomiast Galaxy Note 20 Ultra to zaledwie 9 ms. S-Pen zyskał również kilka nowych gestów. Do tej pory rysik umożliwiał wykonywanie tzw. Air Actions, czyli gestów w powietrzu. Teraz ich paleta została rozszerzona o kolejne pięć nowych funkcji, między innymi wyjście do ekranu głównego czy cofanie do wcześniejszej strony internetowej. Rozbudowie również uległa aplikacja Samsung Notes, dzięki niej będziemy mogli teraz edytować pliki PDF, a także tworzyć slajdy do prezentacji PowerPoint. Dla tych, którzy korzystali do tej pory z trybu DeX powinien ucieszyć fakt, że w najnowszych urządzeniach Samsunga działać on będzie również bezprzewodowo.

Podsumowując, najnowsza generacja Galaxy Note 20 to kilka ciekawych nowości. Przede wszystkim wersja Ultra wyróżnia się zastosowaniem lepszego aparatu czy szkła jako materiału wykończeniowego.