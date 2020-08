Niedawno na twitterze dyrektor generalny OnePlusa zaprezentował pierwszy teaser zapowiadający wprowadzenie nowej funkcji. Always on Display ma być największą zmianą wprowadzoną wraz z OxygenOS 11. OnePlus współpracuje z Parsons School of Design aby ich zawsze na ekranie było inne niż u konkurencji.



Na prezentowanym wideo jest mowa o projekcie “Time”. Jest to na pewno innowacyjne podejście do funkcji. Poza widocznym zegarem możemy zauważyć wertykalnie ustawiona linie po której właśnie ten zegar się porusza. Feature ten pokazuje także w jakich godzinach najbardziej korzystaliśmy z telefonu.

System OxygenOS 11 zostanie nieco zmieniony, tryb ciemny poza samymi tłami podobno ma posiadać warstwy. Android 11 wraz z najnowszą nakładką OnePlusa będzie dostępny od OnePlusa 6 wzwyż. Nadal możemy spekulować, czy tylko smartfony z większą pojemnością ogniw dostaną Always on.