Na początku tego roku światło dzienne ujrzała nowa premiera Samsunga. S10 Lite to tańszy (i jak udany!) smartfon należący do flagowej serii z nieznacznymi oszczędnościami. Samsung planuje wydanie kolejnego “lite” aby jeszcze zwiększyć sprzedaż smartfonów z swojej głównej serii.

W internecie pojawiły się jakiś czas temu rendery Samsunga S20 nazwanego “FE 5G”. Jest więc możliwość, że koreański producent porzuci nazewnictwo kojarzące się z jeszcze słabszymi urządzeniami. Galaxy S20 FE 5G jest wyglądowo bardzo podobny do swojego poprzednika S10 Lite, między innymi ze względu na 6.7 calowy wyświetlacz Infinity-O.

Specyfikacja Galaxy S20 FE 5G

Możemy więc spekulować, że ekran w tańszej galaktyce będzie niemalże ten sam co w swoim poprzedniku. Z jedną znaczną zmianą. Mianowicie S20 FE 5G ma korzystać z matrycy odświeżanej w 120 Hz. Tegoroczne flagowce Samsunga cechowały się wyższą częstotliwością.

Tak samo, jak w S10 Lite ujrzymy wersję z procesorem Qualcomma na terenie Europy. Telefon będzie napędzany Snapdragonem 865 5G z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Energii urządzeniu będzie dostarczać 4500 mAh ogniwo.

Całość ma działać na Androidzie 10 z autorską nakładką OneUI 2.5. Wiadome jest to, że gdy system sygnowany zielonym ludzikiem dostanie 11 wersję, Samsung rozpocznie prace nad aktualizacją swoich galaktyk do najnowszego Androida z One UI 3.0.

W kwestii fotografii dostaniemy główną 12 Mpx matrycę (tą z S20+), 12 Mpx ultra szeroki kąt oraz 8 Mpx teleobiektyw umożliwiający 3 krotny zoom optyczny. Z przodu w otworze znajduje się 32 Mpx obiektyw do selfie.

Kiedy ujrzymy nową galaktykę, jaka będzie cena?

Spodziewa się, że Samsung Galaxy S20 FE 5G pojawi się w okolicy 4 kwartału 2020. Możemy się spodziewać nieco większej ceny w porównaniu do poprzednika ze względu na wyższe odświeżanie, procesor z modułem 5G. Smartfon ma kosztować 800 dolarów co w przeliczeniu daje nam około 3000 zł.