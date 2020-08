W obecnym czasie kupno smartfona flagowego wiąże się z ogromnym wydatkiem – niejednokrotnie powyżej 4000 zł. Ceny najlepszych modeli na rynku sięgają porażających kwot, a przecież nie każdy chce wydawać na smartfon tyle pieniędzy.

Efektem takiej sytuacji jest szczególny wzrost popularności półek cenowych 2000-2500 zł i 1500-2000 zł. Są to segmenty, w których każdy znajdzie odpowiedni dla siebie smartfon. W tym budżecie mamy możliwość „przebierania” w modelach – możemy wybrać taki, który skupia się na aspekcie najważniejszym dla nas. Z tego powodu powyższe segmenty uważam obecnie za jedne z najlepszych do rozważania, w miarę możliwości.

Segment 2000-2500 zł został już szczegółowo opisany i wybraliśmy najlepsze modele ze stawki. Czas zająć się nieco niższą kwotą, nieprzekraczającą 2000 zł. Tutaj możemy kupić nieco lepszego średniopółkowca, a czasami możemy natrafić nawet na exflagowca. Dzisiejsze zestawienie podzieliłem na dwie części – ze względu na ostatnie wahania cen. Pierwsza część zawiera propozycje bez wątpienia godne rozważenia, a do drugiej trafiły propozycje, na które warto chwilę poczekać aż do zmiany cen. Zapraszam zatem do lektury zestawienia najbardziej opłacalnych modeli z segmentu cenowego 1500-2000 zł.

I. Możesz brać w ciemno

Xiaomi Mi 10 Lite

Na łamach naszego portalu dostępna jest już recenzja Mi Note 10 – był to smartfon dość zagadkowy. Z jednej strony jest on średniakiem, z drugiej strony producent chciał wyposażyć go w najlepszy posiadany aparat. Dodatkowo – od dawna pierwszy raz w przypadku Xiaomi – zawiodła niezbyt atrakcyjna cena. Jednak w pierwszej połowie roku 2020 na rynek trafił jego nieco tańszy brat – Mi Note 10 Lite. Temu opłacalności nie można już odmówić.

Pomimo sporej różnicy cenowej, powyższe modele nie różni zbyt wiele cech – działa to oczywiście na korzyść modelu „Lite”. Na froncie wita nas ekran o dość komfortowym (jak na rok 2020) rozmiarze – 6.47 cala. Jego największym plusem jest rodzaj matrycy – wykonano ją w technologii AMOLED. Estetycznym akcentem są także zagięte krawędzie obudowy, a także wyświetlacza.

Po stronie plusów Mi Note 10 Lite musi się znaleźć bateria – jej pojemność to aż 5260 mAh. Dla użytkowników, którzy korzystają ze smartfona niezbyt intensywnie, taka pojemność oznacza co najmniej 2 dni pracy. Jako pozytyw należy także zaliczyć poczwórny aparat z głównym obiektywem 64 Mpx o przysłonie f/1.89.

Xiaomi Mi Note 10 Lite to zatem średniopółkowiec, który zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu, zachwyci pięknymi kolorami na wyświetlaczu, a także pozwoli na zrobienie pięknych zdjęć głównym obiektywem. Cena smartfona wynosi 1599 zł (6/64 GB) lub 1699 zł (6/64 GB).

Realme 6 Pro

Świeżutka na smartfonowym rynku marka Realme, w dość niedługim czasie, zdążyła do siebie przekonać sporą grupę klientów. Nic w tym dziwnego – to kolejny producent, który pokazuje, że smartfon ze średniej półki cenowej może posiadać wiele cech na wysokim poziomie, a nawet może niektóre zapożyczać od o wiele droższych modeli. Świetnym wyborem zakupowym, w dzisiejszym budżecie, jest bez wątpienia Realme 6 Pro.

Model ten jest solidną propozycją na tle konkurencji, a także oferuje namiastkę odczuć podobnych do tych po użytkowaniu flagowca. Kluczową cechą w specyfikacji jest ekran odświeżany z częstotliwością 90 Hz. Jest to cecha, którą w 2020 roku klientów próbują przyciągnąć smartfony flagowe. 90 Hz-owe odświeżanie zapewnia większe wrażenie płynności i szybkości działania, a wszelkie animacje są gładkie i sprawne. Sam wyświetlacz ma przekątną 6.60 cala i matrycę IPS.

Kolejną z cech na wysokim poziomie jest superszybkie ładowanie. Bateria w Realme 6 Pro nie jest przesadnie duża – ma 4300 mAh. Za pomocą ładowarki z zestawu (5V – 6A) smartfon naładujemy do pełna w niecałe 60 minut. W teście moją uwagę przykuł także aparat fotograficzny, a konkretniej zdjęcia nocne. Po włączeniu trybu statywu i całkowitym unieruchomieniu smartfona jesteśmy w stanie wykonać genialne zdjęcia nocne, najpewniej najlepsze w swojej klasie.

W ten sposób Realme 6 Pro można uznać za jedną z ciekawszych opcji zakupowych. Smartfon zaoferuje wiele cech, których „ze świecą” szukać w tej półce cenowej. Startowa cena Realme 6 Pro wynosi 1599 zł, lecz nietrudno uchwycić model w promocji o 100 zł taniej.

OnePlus Nord

Chińska firma OnePlus do tej pory skupiała się na produkcji modeli z najwyższej półki, a do tego ich ceny były o wiele niższe od bardziej popularnej konkurencji. Rok 2020 przyniósł jednak znaczące podwyżki cen flagowców – również w przypadku OnePlus. Najpewniej z tego powodu producent postanowił wkroczyć na rynek średniopółokowców – zrobił to w znakomitym stylu. Świeżutką propozycją w zestawieniu jest OnePlus Nord.

Jak zawsze w przypadku smartfonów od tego producenta, podstawową zaletą jest nakładka systemowa Oxygen OS, przypominająca czysty system Android. W połączeniu z całkiem wydajnym procesorem – Qualcomm Snapdragon 765G + 8 lub 12 GB RAM – smartfon będzie działać szybko i płynnie przez długi czas. Wrażenia płynności doda także ekran odświeżany z częstotliwością 90 Hz, wykonany w technologii Fluid AMOLED. Za atut należy także uznać aparat fotograficzny – główny moduł to Sony IMX586 o rozdzielczości 48 Mpx, przysłonie f/1.75 i z optyczną stabilizacją obrazu. Jest to taki sam obiektyw jak w droższym OnePlus’ie 8.

Zestaw cech, które oferuje OnePlus Nord, jest adekwatny do jego ceny. Za wariant 8/128 GB przyjdzie nam zapłacić 1899 zł. Biorąc pod uwagę dobrą optymalizację systemu i szybkość działania poprzednich produktów marki, OnePlus Nord wydaje się być jedną z najciekawszych propozycji w swojej cenie.

Huawei P30

Gigant smartfonowy, który wyrósł dzięki ogromnej popularności swoich smartfonów z dopiskiem „Lite”, boryka się z problemem braku wsparcia usług Google. Huawei stara się dostarczać własne zamienniki, które w jakimś stopniu rekompensują wszelkie braki. Plusem całej sytuacji jest obniżka cen starszych modeli, które jeszcze te usługi posiadały. W naszym zestawieniu propozycją wartą uwagi jest bez wątpienia Huawei P30.

Za największą zaletę tego modelu bez wątpienia należy uznać zestaw aparatów, stworzony we współpracy z firmą Leica. Główny moduł to 40 Mpx Sony IMX650 o przysłonie f/1.8. Wspierają go: obiektyw szerokokątny 16 Mpx f/2.2, a także teleobiektyw 8 Mpx f/2.4. Ten ostatni posiada optyczną stabilizację obrazu, natomiast główny wspiera jedynie elektroniczna. Taki zestaw zagwarantuje znakomite fotografie, jedne z najlepszych w swojej klasie cenowej.

Po stronie plusów należy także zaliczyć kompaktowy – jak na dzisiejsze standardy – ekran. Ma on przekątną 6.1 cala i wykonano go w technologii OLED. Za wydajność odpowiada tutaj nadal wydajny HiSilicon Kirin 980.

Huawei P30 to na pewno warta uwagi propozycja w swojej półce cenowej. Obecnie jego cena wynosi 1999 zł. Jest to najlepszy wybór dla osób oczekujących wysokiej jakości zdjęć dziennych i nocnych. Smartfon warto także polecić osobą obawiającym się braku usług Google – tutaj takowe jak najbardziej są wspierane.

II. A może warto…

Na rynku smartfonów nieustannie widzimy wiele zmian i wahań, również w kontekście cenowym. W półce cenowej do 2000 zł możemy znaleźć również propozycje, na które warto chwilę poczekać do momentu promocji. Poniższe propozycje zachęcam zatem rozważyć pod warunkiem odpowiedniej sytuacji cenowej.

Xiaomi POCOPHONE F2 Pro

Dodatek do zestawienia otwiera model POCOPHONE F2 Pro. Jest to bez wątpienia świetny smartfon, który zachęca do siebie ogromną wydajnością. Pomimo regularnej ceny, przekraczającej znacząco nasz budżet, w ostatnim czasie jest on dostępny w promocyjnej cenie 1999 zł.

Szukając jak najszybszego smartfona w tej półce cenowej, F2 Pro nie ma sobie równych. Zastosowano tutaj flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM – taki zestaw po prostu miażdży konkurencję w benchmark’ach i oferuje ogromny zapas mocy obliczeniowych. W efekcie to najszybszy smartfon dostępny w tej cenie, a dodatkowo może się on ścigać z modelami droższymi nawet 2-3 razy więcej.

Po stronie atutów tego modelu znajdzie się także wyświetlacz – ma on przekątną 6.67 cala i wykonano go w technologii AMOLED. Na froncie nie znajdziemy jednak żadnego wcięcia czy otworu na aparat frontowy – ten został umieszczony na wysuwanym peryskopie. Efektem takiego zabiegu jest front pokryty praktycznie w całości ogromnym wyświetlaczem z niewielkimi ramkami. Do zakupu tego modelu zachęca także potężna bateria 4700 mAh, którą naładujemy za pomocą szybkiej ładowarki 33 W.

POCOPHONE F2 Pro to najlepszy wybór w tej półce cenowej dla osób szukających najwyższej kultury pracy i wysokiej prędkości pracy.

Samsung Galaxy S10 Lite lub Galaxy Note 10 Lite

Te dwa modele, dzięki kiepskiej wycenie, znaleźć możemy w niezbyt popularnym segmencie cenowym. Producent jednak widzi, iż z taką wyceną wiele nie wskóra – efektem była niedawna promocja, w której mogliśmy nabyć oba modele za 1999 zł. W tej cenie warto rozważyć ich zakup.

Cechą wspólną obu modeli jest ogromy wyświetlacz o przekątnej 6.7 cala, wykonany w technologii Super AMOLED. Ramki wyświetlacza są niewielkie, natomiast u góry centralnie umieszczono niewielki otwór na aparat do selfie. Nasycenie wyświetlanych barw, czernie czy maksymalna jasne nie powinny zostawić żadnych zastrzeżeń. Oba modele zapewnią długi czas pracy na jednym ładowaniu dzięki baterii o pojemności 4500 mAh, wspierającej szybkie ładowanie.

Za zakupem Galaxy S10 Lite przemawiać będzie nowszy procesor – jest to zeszłoroczny Qualcomm Snapdragon 855, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB dysku. Smartfon działać będzie bardzo sprawnie i szybko, niewiele ustępując tegorocznym modelom flagowym. Dużym plusem jest także aparat fotograficzny – główny moduł to 48 Mpx z przysłoną f/2.0 i optyczną stabilizacją obrazu. Zdjęcia dzienne są po prostu znakomite, zachwycają nasyconymi barwami i wysoką szczegółowością.

Galaxy Note 10 – zgodnie ze swoją nazwą – do zakupu zachęci przede wszystkim rysikiem S Pen. Samsung, jako jeden z niewielu, kontynuuje serię „rysikowych” modeli i miło widzieć taki model również w lekko niższej cenie. Producent rozbudował funkcjonalność rysika i dla wielu osób będzie on przydatnym na codzień gadżetem. Plusem, przemawiającym za zakupem Note 10 Lite, jest także procesor – w tym przypadku Samsung Exynos 9810 wraz z 6 GB pamięci RAM i 128 GB dysku. Taki sam procesor możemy znaleźć w nieco starszym bracie – Galaxy Note 9. Prędkość działania nadal jest wysoka – smartfon pozwoli na szybką pracę, a także rozgrywkę w bardziej wymagające gry.

Po raz kolejny w przypadku smartfonów Samsung’a najlepszym krokiem jest poczekać na zmianę cen. Dla fanów smartfonów marki Samsung, szukających mocniejszego modelu, oba powyższe będą bardzo dobrym wyborem. Zastrzegam jednak, że polecam ten zakup tylko w cenie promocyjnej 1999 zł.

iPhone 7 lub iPhone 8

Zrzut ekranu 2020-08-3 o 23.33.54



Zrzut ekranu 2020-08-3 o 23.30.06



Dla fanów zwolenników Apple w dzisiejszym budżecie również uda się znaleźć opłacalny w zakupie smartfon. Ścieżki są jednak dwie – wybór pomiędzy iPhone’em 7/7 Plus lub iPhone’em 8. Różnią się one nie tylko cyferką w nazwie, lecz wieloma względami.

iPhone 7 i 7 Plus są modelami wydanymi na rynek w 2016 roku. Nadal znajdują wielu zwolenników ze względu na „niską” cenę – mniejszy model kupimy za niecałe 1500 zł, natomiast ten z dopiskiem „Plus” za 1999 zł. W obu przypadkach uważam, że to najniższy model wart uwagi w 2020 roku. Zaoferują one całkiem wysoką szybkość działania, która jest efektem dobrej optymalizacji systemu operacyjnego iOS. O wsparcie systemem też nie trzeba się bać – iPhone 7 otrzyma iOS 14, a najpewniej doczeka się także iOS 15.

iPhone 8, względem powyższych modeli, różni się znacząco. Najniższa wersja pamięciowa – 64 GB – jest obecnie trudniej dostępna, lecz można ją czasami kupić w cenie 1999 zł. Ten smartfon jest według mnie jednym z lepszych wyborów dla osób szukających pierwszego iPhone’a. Zapewni on wysoką szybkość działania, wsparcie systemowe przez ok. 3 lata, a także dobrej jakości aparat fotograficzny. W tym wypadku należy dodać także bardzo kompaktowy rozmiar, pozwalający na obsługę jedną dłonią.

Powyższe modele w dzisiejszym budżecie są dobrymi wyborami zakupowymi dla fanów marki Apple.

Podsumowanie

Omawiany wyżej budżet jest bardzo bogaty w ciekawe propozycje zakupowe. Możemy tutaj kupić smartfon, który zaspokoi praktycznie wszystkie oczekiwania przeciętnego użytkownika. Powyższe modele bez wątpienia można uznać za godne zakupu.