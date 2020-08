W marcu tego roku Oppo wprowadziło ich pierwszy autorski smartwatch. Kilka miesięcy po udanej premierze Oppo Watch zostaje wydany w wersji globalnej w Europie. Inteligentny zegarek działa na systemie Wear OS.

Dwie wersje Oppo Watch’a

Zegarek od chińskiego giganta jest wyposażony w prostokątny wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED z cienkimi ramkami wokół. Dodatkowe pierwsze wrażenie robi zakrzywienie ekranu w większym modelu. Są dwie wersje zegarka – 41 mm oraz 46mm.

Mniejszy wariant 41 mm posiada płaski 1.6 calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 360 x 320 pikseli z stosunkiem screen to body na poziomie 65.22%. W kwestii wykonania mamy ramkę wykonaną z aluminium oraz plastik na tylnym panelu.

Większa wersja ma 46 mm z genialnie wyglądającymi zakrzywionymi krawędziami wyświetlacza o przekątnej 1.91 cala oraz wyższą 476 x 402 pikseli rozdzielczością ze stosunkiem screen to body na poziomie 72.76%. Tak jak w wersji mniejszej korpus jest wykonany z aluminium, chociaż tylny panel jest ceramiczno – plastikowy.

Na ramce znajdują się także dwa dodatkowe przyciski którymi możemy nawigować po systemie pomimo faktu, że ekran jest dotykowy.

Model z modułem 4G także zawita do Europy

Oppo Watch jest napędzany przez procesor Qualcomma Snapdragon Wear 3100, system operacyjny to Wear OS od Google’a. Zegarek jest kompletną konstrukcją, zapłacimy nim w sklepie dzięki modułowi NFC połączonym z Google Pay, są także Mapy Google wspierane GPS’em.

Inteligentny zegarek od Oppo ma mieć baterię, która podobno ma działać do 30 godzin na jednym cyklu ładowania. Standardowe modele 41 mm, 46 mm bazowo są wyposażone w moduł Wi-Fi, będą dodatkowe wersje poszczególnych w wersji LTE obsługujące standard eSIM.

Mniejszy wariant 41 mm ma baterię 300 mAh, która powinna wystarczyć na około 24 h czas pracy na jednym ładowaniu. Model 46 mm to już bateria 430 mAh może wytrzymać aż do 36 godzin na jednym cyklu – z włączonym LTE to nadal zaskakująco dobry wynik 30 h. Oba modele Oppo Watch’a obsługują tryb oszczędzania baterii który może wydłużyć czas baterii odpowiednio do 14 i 21 dni.

Jeśli będziemy chcieli naładować inteligentny zegarek od chińskiego producenta, nie będziemy zawiedzeni. Została tu zaimplementowana technologia VOOC Flash Charging dzięki której po 15 minutowym ładowaniu będzie można korzystać z urządzenia przez 16 godzin. Zasilanie do pełna trwa już 75 minut.

Data wydania, cena

Zegarek został wydany w Europie dzisiaj, 31 lipca. Spodziewamy się OPPO watcha u nas na terenie Polski w niedalekiej przyszłości. Zegarek jest wyceniony na 229 funtów (ok. 1100 zł) za wersję 41 mm oraz 369 funtów (ok. 1800 zł) za model 46 mm. Ceny z modułem LTE jeszcze są nam nieznane.