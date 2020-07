OnePlus Nord niedawno temu miał premierę i pierwsi testerzy odkryli pewien znaczący mankament. Mianowicie wiele użytkowników odkryło, że wyświetlacz ma problemy z zielonym wyświetlaczem, podobnie jak w Huawei Mate 20.

Pierwsi wybrańcy posiadający OnePlus Norda raportują bardzo niepokojący problem z wyświetlaczem. Gdy ustawione są małe poziomy jasności, dostrzegalne są znaczące przebarwienia. Nie jest to pierwszy raz gdy w matrycy OLED występują takie nieprawidłowości. OnePlus 8 Pro także miał podobny problem, jak wiemy został on rozwiązany przez aktualizację softu. Wyświetlacz OnePlus Nord’a przy ustawionej jasności na poziomie 20-25% według użytkowników Reddita przebarwia się na kolory zielone, żółte oraz fioletowe. Problemy z dziwnymi refleksami jest zdecydowanie najbardziej doskwierający przy ciemnym motywie oraz w warunkach słabego oświetlenia.

Na razie co można zrobić, to wyłączyć automatyczną jasność i unikać niższych jasności. Producent jednocześnie broni się i zaznacza, że problem ekranu OnePlus Nord’a to charakterystyczna cecha ekranów OLED. Jednocześnie patrząc na innych producentów smartfonów, zupełnie sobie z tym radzą i bardzo rzadko występują jakiekolwiek problemy.

Nie wiemy jeszcze, jak rozwiąże się sprawa. Być może podobnie jak w OnePlus 8 Pro rozwiązaniem problemu będzie aktualizacja oprogramowania. W innym wypadku chiński producent będzie miał więcej pracy związanej z swoim nowym średniakiem.