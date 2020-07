O najnowszym składanym telefonie koreańskiego producenta pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach MobileWorld24.pl. Od miesięcy pojawiają się informacje przeciekowe, a teraz jesteśmy na ich powolnym kończeniu się ze względu na to, że za niespełna tydzień – dokładnie 5 sierpnia na najbliższym evencie Samsunga ma zostać zaprezentowany Galaxy Fold 2. Przez te kilka miesięcy odkąd pojawiają się pierwsze konkretne informacje związane z tym modelem minęło sporo czasu przez co model ten poznaliśmy przed debiutem bardzo dobrze.

Zwieńczeniem przecieków związanych z Samsungiem Galaxy Fold 2 jest właśnie pojawienie się renderów, które przedstawiają telefon w pełnej krasie. To co pierwsze rzuca się w oczy w porównaniu do poprzedniej generacji Folda to wielkość i bezramkowość mniejszego z ekranów. We wcześniejszej generacji był on malutki i z ogromną ramką, przez co wyglądał po prostu źle. Teraz się to zmieni i to zdecydowanie na plus. Ogólnie telefon ma być nieco lżejszy i chudszy, ale szczególnej rewolucji bym się nie dopatrywał. Duża wyspa na obiektywy aparatów pozostanie na swoim wcześniejszym miejscu i niestety dla nas nadal będzie dosyć duża.

Pozostała część specyfikacji zostanie odświeżona na miarę 2020 roku, czyli najpewniej najnowszy Exynos, potrójny główny aparat z matrycami 12 Mpx, 64 Mpx oraz 12 Mpx, wsparcie dla technologii 5G, 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz bateria o pojemności 4356 mAh z szybkim ładowaniem 15 W.

Jak sami widzicie najnowsza druga generacja składanego telefonu od Samsunga przynosi odświeżenie, ale nie rewolucję. Za kilka dni przekonamy się ile będzie kosztować ten telefon bo od tego zależy czy w ogóle będzie sprzedażowym hitem.

Źródło: pocketnow.com