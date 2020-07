Dyrektor generalny OnePlus’a zamieścił na twitterze teaser podpisany 11 “on display”. Jest pewne, że to nawiązuje do tegorocznej aktualizacji do Androida 11. Możemy też się domyślać, że chiński producent chce zrezygnować z Ambient Display na rzecz lepszej technologii znanej w konkurencyjnych smartfonach Always On Display.

Jest praktycznie pewne, że nowe urządzenia będą wspierać ten feature. Jest jeszcze jedna kwestia, starsze urządzenia korzystające z Ambient Display nie mają pokaźnych wielkości ogniw. Może być to główna karta przetargowa decydująca czy starsze urządzenia dostaną takową funkcję. Pomimo faktu, że zawsze na ekranie nie zużywa tak wiele mocy, ambient display wykorzystuje jej jeszcze mniej.

Miejmy nadzieję, że jak inni producenci OnePlus zaimplementuje tą funkcję do wszystkich smartfonów, które otrzymają najnowszego Androida. Submarka Oppo jest jedną z marek, które pokazują, że można przez dłuższy czas wspierać swoje smartfony nie tylko poprawkami bezpieczeństwa, ale też aktualizacjami systemowymi. Androida z nakładką Oxygen OS 11 dostaną wszystkie smartfony od OnePlus’a 6 wzwyż.