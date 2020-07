Na całym świecie ludzie walczą z pandemią koronawirusa. Problem jest na tyle duży, że w dużej części krajów ponownie zamykane są granice, a ludzie pozostają w domach w izolacji. Dzięki takiej sytuacji paradoksem amerykański gigant najwięcej zyskuje. Bowiem nie mając co robić w czterech ścianach ludzie zaczynają sobie szukać rozrywek, a jedną z nich może być oglądanie seriali i filmów. Tych na Netflixie jest całe zatrzęsienie i nie korzystając do tej pory z podobnej platformy możemy mieć listę produkcji do obejrzenia naprawdę ogromną.

Dlatego też ilość subskrybentów na świecie jak i w Polsce Netflixa w ostatnich kilku miesiącach mocno się zwiększyła. Również ilość pobrań ze sklepu Google Play uległa zwiększeniu, dzięki temu włodarze Netflixa już teraz mogą świętować ponad miliard pobrań ze sklepu z aplikacjami amerykańskiego giganta z Mountain View. Należy dodać, że do tej puli liczą się również aplikacje, które były preinstalowane wraz ze systemem, ale to w przypadku wszystkich aplikacji również tych od Google’a również podobnie się liczy. Dla porównaniu konkurencja stremingowa Netflixa jest bardzo w tyle: Amazon Prime 100-500 milionów pobrań, Hulu 50-100 milionów pobrań, HBO Go 5 milionów pobrań. Jest jeszcze Disney+ z 10 milionami pobrań, ale tutaj aplikacja nie jest dostępna na całym świecie i jest to również najnowsza platforma ze wszystkich z powyższego zestawienia.

Jak sami widzicie Netflix jest niekwestionowanym liderem globalnym jeśli chodzi o usługi stremingowe. Najbardziej zagraża mu Amazon Prime, ale nadal mimo wszystko liczba pobrań aplikacji jest co najmniej dwukrotnie mniejsza. Korzystacie z Netflixa na co dzień? Jesteście zadowoleni z tej usługi? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com