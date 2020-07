LG Velvet i jego premiera była niemałym zaskoczeniem. Firma, która przez wiele lat miała niemałe problemy z swoimi smartfonami wydała wreszcie ciekawe urządzenie. Początkowo było wiadome, że dostaniemy Velveta w wersji ze Snapdragonem 765G wspierającym moduł 5G. Teraz dowiadujemy się już o trzecim wariancie z układem tajwańskiego producenta.

Niedawno koreańska firma wydała na rynku Europejskim Velveta 4G. Było to niezłe zaskoczenie, gdyż nic nie wskazywało, iż mamy takowy otrzymać. Smartfon jest niemalże identyczny jak podstawowa wersja z jedną różnicą, mianowicie procesorem. Urządzenie jest napędzane przez 2 letni ex-flagowy układ Snapdragon 845. Wydajność jest praktycznie taka sama z różnicą, że starszy nie obsługuje 5G. Nowa, trzecia już wersja ma być napędzana jeszcze egzotycznym u nas układem MediaTek Dimensity 800. Telefon z takowym układem również ma obsługiwać sieć 5G, chociaż wydajnościowo będzie on nieco wolniejszy. Niewątpliwie jest to dziwne, smartfon nazwany tak samo z aż trzema wersjami. Nie wiadomo jeszcze czy ten wariant trafi do nas, ale na pewno ilość wariantów może stworzyć wiele kłopotów z wyborem u potencjalnego kupującego.