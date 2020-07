Producenci sprzętu mobilnego od wielu lat ścigają się na różnych płaszczyznach. Magia liczb zawsze się sprawdza w mniejszym bądź większym stopniu. Początkowo dotyczyła ona ilości rdzeni w procesorze czy pamięci RAM. Ostatnio bardziej się sprawdza na polu ilości obiektywów w aparacie czy coraz większej bezramkowości telefonów. Jednak to co rozgrzewa do czerwoności technologicznych, a tak właściwie mobilnych geeków to wydajność poszczególnych smartfonów w benchmarkach. Dlatego też najnowszy przeciek ze stajni chińskiego producenta może zaciekawić szerszą grupę odbiorców.

Jak sami widzicie na poniższym screenie jeszcze niezapowiedziany telefon od Xiaomi bije wszelkie rekordy wydajności jeśli chodzi o tegoroczne flagowce. Blisko 700 tysięcy punktów w AnTuTu robi wrażenie, ale oczywiści trzeba całość traktować jako plotkę, bowiem nie są to oficjalne informacje.

Jeśli chodzi o specyfikację najnowszego telefonu od chińskiego producenta możemy się bardziej domyślać części podzespołów. Po pierwsze główny układ najpewniej będzie to Snapdragon 865+ czyli podkręcony wariant podstawowego flagowego procesora od Qualcomma. Chociaż co do tej sprawy nie ma pewności. Ekran zostanie wyposażony w 120 Hz odświeżanie, wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, baterię o pojemności 4500 mAh.

Jednak chyba największą zagadką pozostaje nazwa smartfona. Bowiem wszystkie najważniejsze flagowe serie zostały zaprezentowane w tym roku najczęściej w kilku wariantach, ale najbardziej prawdopodobną wersją jest Xiaomi Mi 10 Pro Plus czyli najbardziej wypasiona wersja najbardziej wypasionego flagowca od Xiaomi. Opcji tutaj jest kilka i wygląda na to, że już wkrótce poznamy kolejny smartfon z rodziny Mi 10. Czekacie na najnowszą propozycję ze stajni chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com