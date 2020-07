Najbardziej problematycznym elementem związanym ze smartfonami zdecydowanie jest ekran. Wyświetlacz to podzespół telefonu, który zdecydowanie najczęściej ulega zniszczeniu – stłuczeniu czy pęknięciu. Od wielu lat na rynku pojawiają się różne rozwiązania, które zdecydowanie ograniczają zużywanie się takich wyświetlaczy. Jednym z czołowych producentów związanych z tą technologią zdecydowanie jest Corning. To firma, która na rynek mobilnych technologii wprowadziła już sześć generacji swojego szkła, a teraz przyszła kolej na następne.

Tym razem firma Corning zrezygnowała z użycia kolejnego numeru, a przeskoczyła na zupełnie nowe nazewnictwo. Aktualnie najnowszym rozwiązaniem jest szósta generacja, ale niebawem się to zmieni. To co jest zauważalnie lepsze w najnowszym rozwiązaniu Corning to wytrzymałość na upadki. Według producenta telefon zabezpieczony szkłem Gorilla Glass Victus bez przeszkód wytrzyma upadek z 2 metrów. Dobrym rozwiązaniem, które zdecydowanie ułatwi życie ze szklanym ekranem jest zwiększenie dwukrotnie odporności na wszelkiego rodzaju zarysowania Jak sami widzicie na poniższym filmiku, ekran wydaje się lepiej zabezpieczony przed wielkimi uszkodzeniami i porysowaniami.

Plotki sugerują również, że w niedalekiej przyszłości Corning przygotuje dla nas kolejne ciekawe rozwiązanie, które z kolei zmniejszy ilość bakterii czy wirusów, które „przyczepiają” się do tafli szkła chronionego urządzenia. To ostatnie rozwiązanie widać, w szczególności jest pokłosiem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na całym świecie. Rozwiązanie bardzo dobre, a przy tym praktyczne.

Co sądzicie o najnowszych rozwiązaniach marki Corning? Będą mieć rację bytu przy dzisiejszych trendach.

Źródło: pocketnow.com