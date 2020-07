Narodziny konkurencji dla Chrome OS

Młody linuxowy developer Rudra Saraswat ma na swoim koncie kilka ciekawych projektów, które stale rozwija. To właśnie on stoi za Ubuntu Education, czy Ubuntu Unity Remix. Poza utrzymywaniem przy życiu środowiska graficznego Unity i rozwoju edukacyjnej odsłony Ubuntu postanowił rzucić wyzwanie gigantowi z Mountain View.

Ale czy Chrome OS potrzebuje konkurencji? Usług chmurowych na rynku przybywa, dlaczego by więc nie zrobić kolejnego chmurowego systemu operacyjnego? Dystrybucja systemu Chrome OS ogranicza się jedynie do urządzeń produkowanych przez lub przy współpracy z Google, czyli np. do Chromebook’ów. Mimo oparcia na jądrze Linuxa, Chrome OS nie jest ogólnodostępny dla każdego komputera. Ubuntu Web będzie systemem bazującym na przeglądarce Mozilla Firefox, a więc projekt będzie dla Google elementem konkurencyjnym nie tylko na płaszczyźnie systemowej, ale także przeglądarkowej.

Łatwość w obsłudze, wsparcie dla aplikacji Linuxowych i Androidowych zdołały przez lata zebrać przyzwoitą popularność rozwiązania Google. Ubuntu Web może celować w minus konkurencji, jakim jest ograniczona dystrybucja. I choć istnieją sposoby na instalację Chrome OS’a na nie przeznaczonych do tego komputerach, nie mamy gwarancji na poprawne działanie takiego systemu.

Coming soon! Stay tuned! — Ubuntu Web (@ubunweb) July 22, 2020



Trudno jeszcze mówić o jakichkolwiek szczegółach dotyczących projektu, o jego istnieniu wiemy od 4 dni, bo właśnie 22 lipca 2020 pojawił się pierwszy tweet na oficjalnym koncie. System oparto na popularnej dystrybucji Ubuntu i przeglądarce Mozilla Firefox, którą można znaleźć domyślnie zainstalowaną na zdecydowanej większości popularnych dystrybucji Linux’a. Wystarczy spojrzeć na inne projekty młodego developera, aby zauważyć, że upodobał on sobie środowisko Unity. Stąd rodzi się teoria, że domyślnym środowiskiem graficznym w Ubuntu Web będzie Unity 7, jego następca Unity 8, z przebrandowaną nazwą Lomiri lub GNOME. Niewykluczone, że to ostatnie pojawi się w systemie w roli drugiego środowiska, obok, któregoś z wyżej wymienionych, tak jak ma to miejsce np. w Ubuntu Unity Remix, chociaż przyszła wersja ma się pojawić już bez GNOME’a.

Szanse na utrzymanie się na rynku Ubuntu Web jest dyskusyjne biorąc pod uwagę, że nie jest to pierwszy projekt mający zamiar konkurować z Chrome OS. Swoich sił próbował Apricity OS, zamknięty na przełomie kwietnia i maja 2017 roku. Był też Cub Linux, którego ostatnie wydanie sięga stycznia 2016 roku. Projekty młodego twórcy cieszą się sporą popularnością wśród linuxowej społeczności, która z pewnością posłuży jako siła napędowa dla Ubuntu Web.