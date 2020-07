Dla wielu osób niedoścignionym królem na średniej półce smartfonów jest Samsung. Firma od dłuższego czasu, dzięki ogromnemu zaufaniu klientów, zyskuje wysokie wyniki sprzedażowe. Nie oznacza to oczywiście, że są to najlepsze możliwe propozycje w swojej cenie – najczęściej konkurencja chińska wypada w testach o wiele lepiej.

Koreański producent w ostatnim czasie nie próbował walczyć o miano najlepszego smartfona ze średniej półki cenowej. Niedawno zobaczyliśmy jednak „światełko w tunelu” – jest nim Samsung Galaxy M21. Po mojej powierzchownej styczności mogę rzec, że w serii Galaxy M producent może starać się odepchnąć od siebie zastrzeżenia odnośnie niskiego stosunku ceny do jakości. M21 dostarcza nam przede wszystkim pojemną baterię – 6000 mAh. Na uwagę zasługuje także ekran wykonany w technologii Super AMOLED – nie jest to codzienny widok w tej cenie. Tym razem nawet wydajność stoi na całkiem dobrym poziomie. Jedyną wadą jest według mnie tandetny plastik, z którego wykonano plecki.

W niedługim czasie seria Galaxy M powinna się powiększyć o kolejny model – Galaxy M31s. Względem powyższego brata, zostanie on nieznacznie ulepszony i unowocześniony. Główną zmianą będzie wyświetlacz Super AMOLED z otworem na aparat do selfie – zastąpi on dotychczasowy kroplowy notch. Kolejną zmianą będzie nowa konfiguracja aparatów – wprawdzie „wyspa” pozostanie, lecz zamiast trzech obiektywów otrzymamy cztery. Główna matryca będzie mieć rozdzielczość 64 Mpx.

Mniejszym zmianom ulegnie bateria – nadal będzie mieć pojemność 6000 mAh, lecz będzie można ją ładować zasilaczem 25 W. Bez zmian pozostanie procesor – Exynos 9611 w tej cenie wydaje się być największą bolączką smartfona. Pamięci RAM otrzymamy 6 GB, a będzie ona połączona z 64 lub 128 GB dysku na dane użytkownika. Cena modelu ma startować od 20000 INR, co w Polsce wyniesie ok. 1299 zł. Premierę modelu zaplanowano na 30 lipca.

Galaxy M31s nie wydaje się być tak udanym modelem jak M21, lecz na pewno odniesie spory sukces, zważając na zaufanie klientów marki Samsung.

Źródło: gsmarena.com