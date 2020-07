Najświeższą marką na smartfnowym rynku w Polsce jest Realme. Firma przyjęła sobie całkiem agresywną politykę cenową, co poskutkowało ogromnymi sukcesami już na początku jej działalności. Chętnych na zakup opłacalnych smartfonów nie brakuje, a Realme bez wątpienia stara się przyciągnąć wzrok klinetów w swoją stronę.

Świeżynka na polskich półkach ze smartfonami zdążyła zyskać już sporo pochwał ze strony recenzentów. Najmocniejszy model marki – Realme X50 Pro – został okrzyknięty „zabójcą flagowców”. Ciężko się z tym stwierdzeniem nie zgodzić – w cenie ok. 3000 zł otrzymujemy smartfon z większością cech na flagowym poziomie. Moim skromnym zdaniem, na największą uwagę zasługuje jednak model Realme 6 – ten średniopółkowiec dostarczył do swojego segmentu ekran z odświeżaniem 90 Hz-owym, znanym z tegorocznych flagowców kosztujących nawet 3-4 razy więcej. Za ok. 1000 zł jest to jedna z najlepszych propozycji do rozważenia.

IMG_9952



realme-x50-pro-zdjecie-glowne



realme6

Jak widać, marka dość szybko pokazała, że zamierza poważnie zawalczyć o swoje miejsce na rynku smartfonów. Ten sukces znalazł potwierdzenie także w wynikach sprzedażowych. Firma Realme w tym miesiącu zgromadziła 40 milionów użytkowników smartfonów z ich logo. Jest to oczywista zasługa wprowadzania na rynek dobrych modeli w atrakcyjnych cenach. Tak samo zaczynali inni konkurenci firmy, np. Huawei (z P8 Lite) czy Xiaomi (z serią Redmi Note).

Dodać należy, że ten sukces nastąpił dość szybko. Firma Realme została założona 4 maja 2018 roku i od tego momentu zrzesza klientów z 59 rynków. W sierpniu 2019 roku producent mógł pochwalić się osiągnięciem 10 milionów użytkowników. Obecnie firma znajduje się w pierwszej siódemce największych producentów smartfonów na świecie.

Marka Realme bez wątpienia osiągnie ogromny sukces w smartfonowej stawce. Czekamy na kolejne modele, zgodne z dotychczasową taktyką – dobre w atrakcyjnej cenie.

