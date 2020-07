Do oficjalnej prezentacji OnePlus’a zostało już naprawdę niewiele. W oprogramowaniu tegorocznego flagowca wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania zauważono wygląd bezprzewodowych słuchawek submarki Oppo. Oczekujemy, że pojawią się one na jutrzejszej konferencji wraz z OnePlus Nord’em.

Użytkownik twittera Max Weinbach na swoim profilu zaprezentował prawdopodobnie oficjalny wygląd Oneplus Buds. Na renderach możemy zobaczyć 3 warianty kolorystyczne poza klasycznym białym, niebieskie z zielonymi akcentami i czarne z czerwonymi wstawkami. Te dwa kolory mogą nawiązywać do wariantów kolorystycznych OnePlus’a 8. Słuchawki te będą douszne, konstrukcja będzie przypominała Apple AirPods w wersji podstawowej. OnePlus Buds będą posiadać też funkcję znaną właśnie ze słuchawek firmy Z Cupertino, po wyciągnięciu z ucha zatrzymają odtwarzany dźwięk.

In the latest OnePlus 8 update, OnePlus added a OnePlus Buds apk with full res images of the OnePlus Buds. Here are the renders. pic.twitter.com/KJFskESIpN

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 19, 2020