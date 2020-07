Opłaty za telefon są stałym kosztem ponoszonym przez zdecydowaną większość gospodarstw domowych. Właśnie dlatego warto zadbać o utrzymanie pod kontrolą rachunków całej rodziny. Dobrym sposobem jest wybór odpowiedniego operatora komórkowego.

Rachunki pod kontrolą w abonamencie

W przypadku abonamentu wydaje się, że miesięczny koszt zawsze jest taki sam. W rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ niektórzy operatorzy dodają drobne kwoty lub usługi do płatności. W przypadku zakończenia umowy całość opłat może się zmienić niepostrzeżenie na niekorzyść użytkownika. Z tego względu warto wybrać dobrego operatora, takiego jak Virgin Mobile. Dostępne oferty można sprawdzić na stronie https://virginmobile.pl.

Jedną z ciekawszych opcji jest abonament na okres bezterminowy, dzięki czemu klient może zrezygnować w dowolnym momencie. W przypadku całej rodziny można wybrać specjalny abonament grupowy i dodawać kolejnych bliskich za niższą kwotę. Warto pamiętać o tym, że abonament wcale nie musi być drogi, a umowy nie trzeba podpisywać na dwa lub trzy lata. Lepiej zdecydować się na okres bezterminowy i nie ponosić żadnych kosztów, jeśli zechce się zrezygnować. Oczywiście zawsze można wybrać umowę ze smartfonem, należy jednak zwrócić uwagę na to, aby wybrany telefon był „flagowcem”, ponieważ dzięki temu będzie służył przez dłuższy czas.

Rachunki pod kontrolą w przypadku telefonu na kartę

Telefon na kartę to dobra opcja dla osób, którym zależy na elastyczności i niskich opłatach. Z drugiej jednak strony ofertę trzeba dostosować do swoich potrzeb. Najgorszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o budżet domowy, jest wybór określonej oferty na kartę, a następnie doładowywanie konta sporą kwotą co kilka dni, ponieważ obecny limit nie wystarcza. W takiej sytuacji bardziej opłaca się abonament. W przypadku oferty na kartę zwykle lepiej jest wybrać nieco większy pakiet zawierający nielimitowane rozmowy i SMS-y. Warto zaznaczyć, że pakiety najczęściej różnią się liczbą gigabajtów, co oznacza, że osoby, które dużo korzystają z Internetu, powinny wybrać droższą wersję. Z kolei ci, którzy pracują zdalnie, ale głównie korzystają z domowego WiFi, mogą zdecydować się na tańszą opcję. W praktyce znaczenie mają osobiste preferencje i sposób użytkowania telefonu.

Można więc stwierdzić, że wybierając ofertę na kartę lub na abonament, należy zawsze kierować się swoimi potrzebami. W przypadku, w którym telefon jest źródłem rozrywki lub służy do pracy, lepiej wybrać bardziej rozbudowaną ofertę, która sprawi, że łatwiej będzie kontrolować rachunki. Warto także pamiętać o tym, aby dokładnie przeczytać umowę u nowego operatora i sprawdzić, czy nie pojawiają się w niej dodatkowe koszty lub usługi, które początkowo są bezpłatne, a po kilku miesiącach staną się sporym wydatkiem.