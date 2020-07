Na tę wiadomość zapewne wielu z Was czekało od pewnego czasu. Na aukcjach internetowych w Polsce można było znaleźć od kilku tygodni oferty na najnowszą opaskę od Xiaomi czyli Xiaomi Mi Band 5. Jednak ceny jakie narzucono zdecydowanie nie należały do najniższych. Często ponad 200 zł to dużo zakładając, że w prostym przeliczniku z chińskiej waluty na rodzimą ta cena jest zauważalnie niższa. Na szczęście taki proceder zostanie już wkrótce ukrócony, bowiem już 20 lipca rozpocznie się sprzedaż opaski Xiaomi Mi Band 5 w Polsce i to w znacznie lepszej cenie.

Polski oddział Xiaomi zapowiedział, że właśnie od 9 rano 20 lipca będzie można zakupić Xiaomi Mi Band 5 w promocyjnej cenie 159 zł. Promocja będzie trwać do 21 lipca do 9:00 lub do wyczerpania zapasów. Mi Smart Band 5 dostępny będzie w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl, u partnerów handlowych: Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD i X -kom oraz u operatorów T-Mobile, Orange i Play. Dodam jeszcze jeden element. Mianowicie w Polsce i w Europie najnowsza odsłona opaski od chińskiego producenta dodatkowo w nazwie zyskała określenie smart, więc aktualnie pełna nazwa smartband to Xiaomi Mi Smart Band 5. Standardowa, sugerowana cena przez producenta w przypadku tej opaski to 179 zł. Wydaje się to rozsądna kwota, zważywszy że dostajemy całkiem pokaźne możliwości za relatywnie nieduże pieniądze.

Dla przypomnienia Xiaomi Mi Smart Band 5 to następca bardzo udanej czwartej generacji opaski. Zyskaliśmy przede wszystkim większy ekran, teraz jest on o przekątnej 1,1 cala. Pod względem oprogramowania otrzymaliśmy 11 trybów sportowych, a także możliwość śledzenia cyklu menstruacyjnego. Najnowsza odsłona smartbanda Xiaomi to może nie rewolucja, ale krok w dobrą stronę. W najbliższym czasie powinien do nas dotrzeć sampel testowy i sami sprawdzimy jak sprawuje się na co dzień Xiaomi Mi Smart Band 5.

Źródło: informacja prasowa