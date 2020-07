Surface Pro X to najnowsze dziecko Microsfotu, opierające się na strukturze ARM. Niesie to ze sobą korzyści, jak i wady … niestety te drugie przeważają nad pierwszymi. Zapraszam do mojej recenzji tego laptopa/tabletu 2w1!

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Microsoft Surface Pro X dotarł do mnie w bardzo eleganckim, klasycznym dla tego producenta opakowaniu. W jednym znalazł się sam tablet z szybką 65 watową ładowarką, a w drugim rysik wraz z klawiaturą. Pierwsze odczucie i styczność zaraz po oodpakowaniu produktu oceniam za bardzo dobre.

Tablet opiera się na procesorze Microsoft SQ1 – pierwszym z nowej serii czipów ARM amerykańskiego producenta. Do tego dochodzi 8 GB pamięci operacyjnej, oraz wymienne 256 GB pamięci podręcznej. Całość chodzi na systemie Windows generacji 10 Home Edition. Ewenementem jest tutaj układ 4G, dzięki któremu jesteśmy podłączeni do sieci, niezależnie od tego czy przebywamy w zasięgu sieci WiFi. Na froncie znalazł się 13 – calowy ekran o rozdzielczości 2080 x 1920 pikseli. Energii dostarcza bateria o pojemności 5039 mAh. Kompletu dopełniają dwie kamerki, znajdujące się po obu stronach urządzenia. Poniżej zamieszczam tabelę z pełną specyfikacja Surface’a.

Dizajn oraz jakość wykonania

Od pierwszego spotkania z tym urządzeniem, wyrobiłem sobie o nim jedno solidne zdanie – to naprawdę bardzo dobrze i dokładnie wykonane urządzenie. Cały sprzęt wykonany jest z aluminium.Na pleckach mamy logo Microsfotu oraz kickstand’a – odchylany element jest wykonany z tworzywa sztucznego, dzięki czemu nawet przy maksymalnym rozdarciu nie ma szans się złamać. Na lewej stronie ramki widnieją dwa porty USB-C oraz przełącznik od głośności. Na prawej stronie znajduje się magnetyczny port ładowania oraz przycisk zasilania. Na froncie zaimplementowany został trzynastocalowy ekran wokół, którego znajdują sie dwa dobrej jakości głośniki stereo skierowane w stronę odbiorcy. Surface występuje w tylko jednym kolorze – czarnym, który z bardzo dużą łatwością się palcuje.

Wyświetlacz

Tak jak wspominałem, w Surface Pro X został zaimplementowany duży trzynastocalowy wyświetlacz o rozdzielczości 2080 x 1920 i maksymalnej jasności 450 nitów. Ramki wokół wyświetlacza są dosyć wąskie, a jakość wyświetlanych mediów jest bardzo wysokiej jakości. Kolory są świetnie odwzorowane oraz bardzo soczyste, więc w tej kategorii wszystko sprawdza się bardzo dobrze.

Oprogramowanie

Microsoft Surface Pro X opiera się na systemie operacyjnym WIndows 10 Home Edition. Niestety jest to jedna z większych wad tego urządzenia, bo amerykański system operacyjny nie jest najlepszym oprogramowaniem dla komputerów typu 2 in 1. Kolejnym, jeszcze słabszym elementem jest zastosowany procesor ARM. Co prawda zużywa mniej energii przy zachowaniu dużej wydajności, lecz kompatybilność z wieloma bardzo ważnymi aplikacjami po prostu nie istnieje. Poza tym system operacyjny na tym urządzeniu nie jest zbyt płynny, więc moje ogólne wrażenia z użytkowania nie są zbyt dobre.

Bateria

Surface Pro X został wyposażony w ogniwo LiPo o pojemności 5039 mAh, co nie jest zbyt dobrym wynikiem jak na te rozmiary urządzenia. Mimo zastosowaniu energooszczędnych podzespołów, ani razu nie udało mi się przebić wyniku czterech godzin na ekranie przy przeglądaniu internetu, oraz odtwarzaniu multimediów. Jest to średni w ynik, ponieważ 12.9 calowy iPad Pro bez problemu jest w stanie wyciągnąć dużo lepsze wyniki.

Multimedia

W przypadku tej kategorii otrzymujemy bardzo dobry zestaw – duży i jasny ekran o wysokiej rozdzielczości, niezłej jakości stereo, dobrej jakości audio przez Bluetooth. Brakuje tutaj jedynie wyjścia słuchawkowego mini jack 3.5 mm, jednak jego nieobecność coraz trudniej powstrzymać w dzisiejszych czasach.

Łączność

Na pokładzie znalazło się WiFi oraz LTE (obie piątej generacji). Szybkości przesyłów i pobrania danych nie są najszybsze w klasie, lecz z pewnością wystarczą do wykonywania codziennych zadań. Znalazło się tu również moduł Bluetooth czwartej generacji, więc prędkość łączenia jest troszkę wolniejsza niż w urządzeniach z nowszą generacją, lecz zapewnia bardzo dobrą jakość przesyłanego audio.

Podsumowanie

Microsoft Surface Pro X to urządzenie z dużymi aspiracjami do pozostania dobrym komputerem 2 in 1, lecz zabrakło mu wsparcia ze strony deweloperów oraz … samego producenta. Mam nadzieję, że kiedy amerykański producent będzie wprowadzał drugą generację tego urządzenia, zapewni mu wsparcie wszelkich potrzebnych do codziennego życia aplikacje. Niestety z bólem serca nie mogę polecić nikomu tego urządzenia, z uwagi na małą dostępność aplikacji i astronomiczną cenę tego urządzenia. Myśle, że warto poczekać na drugą generację, lub zajrzeć do portfolio dostępnych sprzętów u konkurencji.