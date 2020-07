Coraz bardziej dziwnie się zaczyna robić w przypadku rynku mobilnych technologii. Jeszcze dobre kilka lat temu do pudełka wraz ze smartfonem były dołączany zestaw słuchawkowy, przejściówki czy etui. A ładowarka to był element, który był niezbędny przy każdym zestawie smartfonowym. Trendy się zmieniają i chcąc jak najbardziej obniżyć ceny urządzeń producenci tną akcesoria. Teraz coraz ciężej znaleźć telefon z zestawem słuchawkowym nawet tym podstawowym, nie mówiąc już o samym etui. Jednak wydawałoby się, że taki element jakim jest ładowarka jest nie do ruszenia, a widać jednak, że tak do końca nie jest.

Jakiś czas temu gruchnęła informacja, że Apple w zbliżających się wielkimi krokami smartfonach nie doda do zestawu ładowarek. Informacja ta rozgrzała do czerwoności branżę mobilnych technologii i powiem szczerze, że sam byłem sceptycznie do niej nastawiony. Amerykański gigant z Cupertino był znany z podobnych rozwiązań i jakoś nie szczególnie byłem zaskoczony gdy najprostsza przejściówka potrafiła kosztować kilkaset złotych. Jednak jeśli kolejne informacje wskazują, że do producentów, którzy nie będą dodawać ładowarki do zestawu wraz z telefonem dołącza Samsung. Koreańczycy bardziej mnie pod tym względem zaskoczyli, tłumaczą się tym, że dzięki takiemu posunięciu ich telefony będą zauważalnie tańsze. Przy tym dodatkowo staną się bardziej konkurencyjne. Ale mimo wszystko uważam, że to nie najlepsze posunięcie. Rozumiem, że faktycznie przy tańszych modelach różnica kilkudziesięciu, stu złotych będzie znacząca i może rzutować na sprzedaży danego modelu. Jednak gdy flagowiec kosztuje cztery czy pięć tysięcy złotych to chciałoby się już mieć full serwis. Inna sprawa, że już teraz w przypadku najnowszego flagowca nie otrzymaliśmy najszybciej ładującej ładowarki, lecz jedynie taką o przeciętnej mocy 25 W (standardowo Galaxy S20 wspiera ładowanie o mocy aż do 45 W). Co już w pewien sposób sugerowało zmiany w tej materii.

Co sądzicie o takich zmianach? Czy ładowarka zawsze jest Wam niezbędna? Kupując nowy telefon korzystanie ze starej ładowarki od poprzedniego modelu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com