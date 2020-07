Samsung jakiś czas temu zdecydował się na wydanie tańszą wersję swojego flagowca. S10 Lite jest odchudzoną wersją zwykłej dziesiątki pod niektórymi aspektami chociaż ma jeden wielki plus, jest tylko wariant z procesorem Qualcomma. Ostatnio w internecie pojawiły się benchmarki z Samsungiem Galaxy S20 Lite (Fan Edition) wyposażonym w Snapdragona.

S20 z Snapdragonem w Europie

Koreańskie flagowce są niestety zarezerwowane dla użytkowników z Ameryki, Korei czy też Chin. My za to płacąc takie same pieniądze otrzymujemy wyraźnie słabsze urządzenia (chociaż nadal flagowe), przykładem jest tu właśnie Exynos 990, który jest znany między innymi z wysokich temperatur. Jeżeli producent ponownie zastosuje taktykę z Galaxy S10 Lite – będziemy mieć pewność, że dostaniemy nieco odchudzonego flagowca z topowym procesorem obsługującym łączność 5G.

Kiedy może zostać zaprezentowany?

Przed nami konferencja Samsunga Unpacked w następnym miesiącu 5 sierpnia. Możemy oczekiwać, że smartfon zostanie wydany w 4 kwartale tego roku gdzieś w okolicach października, chociaż nic nie jest jeszcze pewne.

Smartfon byłby odpowiedzią na “tańsze” tegoroczne iPhone’y 12, które będą miały w tym czasie premierę. Jego poprzednik S10 Lite kosztował około 2900 zł gdy wchodził na nasz rynek a więc możemy spodziewać się podobnej, chociaż nieco wyższej ceny patrząc na fakt, że jednostka centralna obsługuje moduł i łączność 5G.