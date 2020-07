Ładowanie 125W od Oppo nadchodzi!

Obecne smartfony chińskiego producenta Oppo mogą się pochwalić najszybszym ładowaniem na rynku – SuperVOOC 2.0, które ładuje urządzenie z mocą 65W. Pierwsza generacja technologii SuperVOOC zapewniała moc 50W, a wcześniejsze systemy ładowania od Oppo miały 30W. Chińczycy nie mają zamiaru poprzestać na dotychczasowych – i tak wciąż imponujących – technologiach.

I am speed

Oficjalna prezentacja nowej technologii szybkiego ładowania opracowanej przez Oppo odbędzie się już 15 lipca. Mowa dokładniej o mocy 125W, która byłaby w stanie naładować od 0% do 100% baterię o pojemności 4000mAh w zaledwie kilkanaście minut! Obecnie stosowane 65W SuperVOOC 2.0 w ciągu 40 minut może naładować do pełna akumulator 4,260mAh w Oppo Find X2 Pro.



Co to dla nas oznacza?

Obecne smartfony mają stosunkowo pojemne akumulatory, które coraz częściej wystarczają nam na nieco dłużej niż 1 dzień. Z tego powodu nie często zdarza nam się podłączać do ładowania całkowicie rozładowany smartfon. Urządzenia wielu z nas mają często od kilkunastu do ponad 20% kiedy je podłączamy do ładowania przed snem. Dlatego w większości przypadków na ładowanie lub doładowanie w ciągu dnia będziemy czekać jeszcze krócej. W sytuacji kiedy nagle się okaże, że musimy zaraz wyjść z domu, a nasz smartfon jest bliski padnięcia, wystarczy mu kilka minut przy ładowarce, aby mógł bez problemu dotrwać do następnego dnia.

U innych chińczyków też będzie szybko

2020 zapowiada się być rokiem ładowania z mocą 100W+ w świecie smartfonów. Oppo nie jest jedynym producentem smartfonów, który w tym roku planuje wprowadzić tak szybkie ładowanie. Super Charge Turbo to technologia z której wkrótce skorzystamy na urządzeniach Xiaomi. Nowy system dostarczy moc 100W do naszych smartfonów i notebooków Xiaomi. Ulubiony chiński producent polaków pokazał swoją technologię ponad rok temu na filmie porównującym 100W ładowanie z ładowaniem 50W SuperVOOC w telefonie Oppo. Po roku ciszy, wygląda na to, że w już nie długim czasie możemy się doczekać nowego flagowca Xiaomi, którego naładujemy ładowarką o mocy 100W.

Trzecim poważnym graczem jest Vivo, które w sierpniu tego roku ma zaprezentować smartfon wykorzystujący nową technologię Ultra-Fast od iQOO. Tak, wiem, Xiaomi i iQOO królami profesjonalnych nazw dla technologii ładowania… Ultra-Fast wpasowuje się pomiędzy Xiaomi i Oppo, bo naładuje smartfon mocą 120W, o tej technologii jednak wiemy już najwięcej. Nowy smartfon Vivo z akumulatorem 4000mAh naładujemy od 0% do 50% w 5 minut. Dojście do 100% zwiększy ten czas do nie całych 15 minut. Taki akumulator, to tak na prawdę dwie baterie 6C o pojemności 2000mAh. Moc 120W zostanie rozłożona na dwie baterie, więc każda będzie ładowana mocą 60W. Wiadomo, że smartfon jest w produkcji, a jego premiera nastąpi już w sierpniu.