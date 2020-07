Twoje filmy zajmą mniej miejsca z nowym kodekiem VVC/H.266

Wideo jest jednym z typów danych, które najszybciej przejmują naszą przestrzeń dyskową. Dostępność coraz większych magazynów na dane w naszych komputerach i smartfonach pomaga nam w przechowywaniu wielu gigabajtów materiałów wideo. Ludzie szukają także innych sposobów na oszczędzanie miejsca na dysku. W przypadku filmów mówi się o kodekach, które nasze filmy kompresują. Powszechnie używany H.264, czyli AVC (Advanced Video Coding) z 2003 roku doczekał się swojego następcy – H.265 w 2013 roku. H.265 znany także jako HEVC (High Efficiency Video Coding) spotykany jest coraz częściej, możemy go używać do nagrywania filmów w wielu smartfonach. W ciągu 7 lat nie udało mu się jednak wyprzeć starego H.264. Brak natywnego wsparcia w m.in. Windows 10 skutecznie przyczynił się do spowolnienia popularyzacji kodeku HEVC.

Teraz, w 2020, kiedy większość z nas w wielu sytuacjach dalej korzysta z H.264, na świat wychodzi kolejna wersja – H.266, nazwana VVC (Versatile Video Coding). Nowy kodek, podobnie jak 2 poprzednie stworzyła niemiecka firma Fraunhofer HHI we współpracy z m.in. Microsoft, Apple, Qualcomm, Sony, Huawei i Ericsson. Kodek na warunkach licencji został udostępniony 34 firmom, co w teorii ma ułatwić jego rozpowszechnienie.

Efektem trzech lat pracy jest kodek, będący w stanie zredukować wielkość filmu 8K nawet o połowę względem kodeku H.265/HEVC. Przedstawiciel firmy podaje przykład 10GB filmu wykorzystującego H.265, który z kodekiem H.265 może mieć tylko 5GB. Twórcy twierdzą, że kompresja nie wpływa zauważalnie na jakość obrazu. Im większa rozdzielczość, tym zauważalna różnica w wielkości pliku. VVC obsługuje filmy o rozdzielczości co najmniej 480p, chociaż tworzono go z myślą o wysokich rozdzielczościach, takich jak 8K. VVC wyraźnie wyprzedza skutecznością kodeki HEVC czy AV1, szczególnie w materiałach 4K i 8K. Świetnie sprawdzi się z HDR’em, w przypadku filmów o panoramicznych rozdzielczościach 21:9, a także w filmach 360°.

Firmy takie jak Qualcomm, Microsoft czy Intel pracują nad pierwszym dekoderem i enkoderem obsługującym VVC. Odpowiednie oprogramowanie jest konieczne aby móc korzystać z nowego kodeka. Takie ma się pojawić już jesienią 2020.