Najnowszy telefon od OnePlus zyskał spore zainteresowanie ze strony branży mobilnych technologii. Pierwsze zapowiedzi oczywiście nieoficjalne sugerowały, że będzie to telefon z najwyższej półki, ale zamknięty w małej poręcznej obudowie. Jednak z biegiem czasu przecieki wskazywały na zmianę podejścia do mocnego, ale mimo wszystko średniopółkowego telefonu. Po ostatnich informacjach związanych z wyglądem OnePlus Nord przyszła kolej na dane związane ze specyfikacją urządzenia.

Na wstępie zaznaczę, że nie są to oficjalne informacje, lecz plotki, ale wydają się pochodzić z wiarygodnego źródła, więc możliwe że w dużej mierze się sprawdzą. Pierwszym zawodem związanym z telefonem może być wielkość ekranu. Według plotek będzie on miał przekątną 6,44 cala i Ci z Was którzy liczyli, że ten telefon będzie kompaktowy obejdą się smakiem. Reszta specyfikacji związana z wyświetlaczem to już standard w tej półce, czyli ekran o odświeżaniu 90 Hz, rozdzielczość Full HD+ i czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Drugi element czyli układ tutaj zaimplementowany zostanie Snapdragon 765G, do tego dojdzie 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także w zależności od wersji 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Od frontu otrzymamy podwójny aparat do selfie 32 Mpx i 8 Mpx, natomiast główny aparat składa się z czterech obiektywów. 48 Mpx, 8 Mpx 5 Mpx oraz 2 Mpx do makro.

Specyfikację uzupełniają NFC, Bluetooth 5.1, bateria o pojemności 4115 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania. OnePlus Nord ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonego numerem 10. Jak na razie nie wiemy kiedy oficjalnie OnePlus Nord zadebiutuje na sklepowych półkach, ani dokładnie w jakiej cenie. Plotki sugerują, że może być to około 300 dolarów, co mimo wszystko wydaje się za atrakcyjną kwotą i realniejsza kwota to około 500 dolarów. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne doniesienia ze stajni OnePlus.

