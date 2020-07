Na rynku technologii można znaleźć kilka rozwiązań, które bazują na inteligentnych głośnikach. Mamy Alexę od Amazonu, Siri od Apple, a także głośnik Google Home od amerykańskiego giganta z Mountain View. Taki głośnik daje nam ogrom dodatkowych możliwości sterowania naszym smart domem. Wydawanie poszczególnych poleceń za pomocą głosu jest po prostu bardzo wygodne i z całą pewnością jeśli tylko Wam się spodoba będziecie chcieli je mieć cały czas. Google jakiś czas temu zaczęło wycofywać ze sprzedaży swój podstawowy model głośnika oznaczony po prostu jako Google Home. To już dawało pewne wskazówki, że coś w tej materii się dzieje nowego. Kolejne plotki potwierdzały tę tezę i zapewne jeszcze w tym roku poznamy następcę Google Home.

W internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia urządzenia z certyfikacji. To co widać na pierwszy rzut oka to zmiana designu, teraz całość jest bardziej spójna w porównaniu do głośnika w wersji Mini i Max. Konstrukcja jest bardziej obła, dodatkowo wykończona niema w całości materiałem. Całość wygląda naprawdę dobrze, jest elegancko ale z drugiej strony nowocześnie i minimalistycznie. Ciekaw jestem czy nowa wersja tego głośnika przyniesie ze sobą nowe rozwiązania związane z asystentem głosowym i czy warto będzie wydać kilkaset złotych na nowy głośnik.

Here's the 13 second video they shared with us. pic.twitter.com/TMw9HSeSbC — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 10, 2020

Dodatkowo Google wypuścił krótki teaser tego co widzieliśmy na nieoficjalnych zdjęciach i na to wygląda, że tak zobaczymy Google Home głośnik w nowej odsłonie i to w niedalekiej przyszłości. Czekacie na nową generację głośnika od amerykańskiego giganta z Mountain View? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takim rozwiązaniu.

Źródło: pocketnow.com