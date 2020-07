Amerykański gigant z Mountain View prężnie rozwija swoje najbardziej znane platformy. Począwszy od Gmaila, przez YouTube czy właśnie Google Maps. Codziennie korzystają z nich setki milionów użytkowników, dlatego też tak ważny jest progres i rozwój takich platform. Na szczęście Google dba pod tym względem o swoich użytkowników i właśnie rozpoczął testy nowej funkcjonalności w Mapach Google’a.

W aplikacji do nawigacji od giganta z Mountain View pojawi się sygnalizacja świetlna, będzie widoczna zarówno w trybie podglądu mapy jak i już stricte samej nawigacji. Nie jest to może „ficzer” który w ogóle zmienia działanie samych map, ale z całą pewnością przyda się przy codziennych korzystaniu z tego rozwiązania. Jednak na screenach wydaje się to oznaczenie nieco za małe i w czasie korzystania z samochodu przy szybkim podglądzie jest to mało widoczne. Myślę, że ten element może ulec zmianie.

Jak na razie sygnalizacja świetlna w aplikacji pojawiła się u części użytkowników testowo, ale najpewniej w przeciągu kilku najbliższych tygodni maksymalnie miesięcy pojawi się u wszystkich korzystających z Google Maps. Jednak jak to bywa z nowościami cały proces może się mocno przeciągnąć w czasie, jak na razie za sprawą screenów wiemy że zmiany pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, ale czy w którymś z krajów europejskich tego niestety już nie wiemy.

