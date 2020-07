Niedawno w internecie pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące oficjalnego wyglądu Galaxy Note 20 Ultra, po nich Samsung zaplanował wydarzenie z prezentacją urządzeń. Transmisja będzie dostępna 5 sierpnia, stety albo nie – ze względu na panującą na świecie sytuację konferencja w formie “unpacked” odbędzie się tylko online na stronie Samsung.com. Spodziewamy się premiery Galaxy Z Fold 2 oraz Z Flipa w nowej wersji z 5G. W serii Note ujrzymy 6.4 calowego Galaxy Note 20 oraz 6.9 calowego Note 20 Ultra.

Już kilka dni temu znany “przeciekacz” udostępnił zdjęcia wczesnej wersji egzemplarza Note 20 Ultra. Dzisiaj na jego kanał został wrzucony film “hands-on”. Pokazuje on smartfon porównując go do zeszłorocznego poprzednika. Model seryjny jednostki ukazanej w materiale to SM-986U. Końcówka wskazuje, że jest to Amerykańska wersja ze Snapdragonem 865. Na naszym rynku odpowiednio telefony zostaną wyposażone w autorski układ Exynos 992, który jako pierwszy w mobilnych procesorach będzie wytworzony w 5nm procesie litograficznym.

Budowa smartfonu uległa zmianom względem poprzednika. Na filmie możemy zobaczyć, że slot na rysik S-pen wraz z głośnikiem został przeniesiony z prawej na lewą stronę. Wyspa na aparaty jest duża – większa niż ta w Galaxy S20 Utra. Film także pokazuje nowe możliwości rysika S-pen, jest on bardziej zaawansowany niż poprzednik.

W kwestii ceny nie mamy jeszcze zbytnio wielu informacji możemy spekulować, że takie informacje pojawią się niedługo. Smartfony mają trafić do przedsprzedaży 21 sierpnia.