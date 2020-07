Ilość premier jakimi zalewa nas Xiaomi jest naprawdę duża. Od początku roku było ich dobrych kilkadziesiąt, a najpewniej wszystkie znaki na niebie lub ziemi wskazują, że nie Chińczycy nie zwolnią tempa. Dosłownie kilka dni temu była w Chinach premiera najnowszej smart opaski chińskiego producenta, a już otrzymujemy pierwsze informacje na temat jej ulepszonej wersji.

Oczywiście jak na razie poniższe dane trzeba traktować jako plotkę, więc w praktyce może się jeszcze wiele okazać i zmienić. Ale zaraz po premierze Xiaomi Mi Band 5 z aplikacji Mi Fit, a tak właściwie w jej źródłowym kodzie znaleziono wzmiankę o nowym modelu oznaczonym jako Mi Band 5 Pro. Specyfikacja nie ulegnie większej zmianie, nadal będzie niemal identyczna choć z jedną różnicą czyli NFC. Ma ono zostać zaimplementowane, ale nie wiemy jak wygląda sprawa w przypadku wsparcia dla płatności Google Pay. Do tej pory owszem NFC pojawiało się wśród urządzeń sygnowanych logiem chińskiego producenta, ale wsparcia dla sklepu płatności Google Pay nie mogliśmy otrzymać. W tym wypadku mam nadzieję, że będzie inaczej, wówczas smartband będzie zdecydowanie bardziej uniwersalny. Drugim z elementów, który mógłby jeszcze ulec zmianie na plus to moduł GPS, ten nie pojawiał się do tej pory w opaskach Xiaomi, ale to jeden z elementów, który jeszcze mógłby zostać uzupełniony. Choć z drugiej strony mogłoby to się wiązać ze znacznym skróceniem czasu pracy na jednym ładowaniu.

Czekacie na bardziej rozbudowaną wersję Xiaomi Mi Band 5? Czy jednak stawiacie na podstawowy model? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com