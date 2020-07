Aktualnie na rynku smartfonów jest moda, by coraz częściej dodawać do nazw urządzeń różne „dodatki”. A to mamy telefon z dopiskiem Pro, Ultra, Plus czy Lite. Nieraz trudno się połapać, który jest lepszy czy inaczej pozycjonowany przez samego producenta. Teraz przyszła kolej na nowość od Xiaomi, która w swojej nazwie ma dopisek „Ultra”.

Mowa tutaj o modelu flagowym submarki Xiaomi czyli Redmi K30 Ultra, który tak na pierwszy rzut oka będzie tylko w niewielkim stopniu zmodyfikowaną wersją Redmi K30 Pro, które w Polsce możemy kupić pod nazwą POCO F2 Pro. Pierwszą zasadniczą zmianą w stosunku do wcześniejszego modelu jest sam procesor, tutaj zyskamy najmocniejszy układ MediaTeka czyli Dimensity 1000. Do tego dojdzie wyświetlacz, który pracować będzie z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 144 Hz, co raczej rzadko jest implementowane wśród mobilnych smartfonów (przede wszystkim gamingowe telefony są wyposażone w takie wyświetlacze). Z pozostałych nowości to będziemy mieć baterię o ogniwie 4500 mAh, które naładujemy z maksymalną mocą 33 W. Reszta specyfikacji ma być identycznymi rozwiązaniami jakie znamy z Redmi K30 Pro czy POCO F2 Pro.

Według przeciekowych informacji ten telefon ma oficjalnie ujrzeć światło dzienne jeszcze w lipcu, ale jak to będzie wyglądało w tym momencie nie mamy żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Myślę, że to kwestia kilku, kilkunastu dni by oficjalnie Xiaomi zapowiedziało datę premiery swojego najnowszego smartfona. A Wy czekacie na najnowsze wcielenie Redmi K30? Dajcie znać w komentarzach.

