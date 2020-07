Niedawno prezentowaliśmy rendery dotyczące Samsunga Galaxy Note 20. Ostatnio rosyjski oddział Samsunga przez przypadek (albo i nie) zaprezentował oficjalny wygląd droższego z tegorocznej rodziny Note – Galaxy Note 20 Ultra.

Według ostatniego przecieku wcześniejsze rendery dokładnie się zgadzają. Na zdjęciu możemy zauważyć, że Note 20 Ultra będzie miał dużą wyspę z trzema obiektywami do dyspozycji. Potwierdziło się, że główne oczko będzie wspierane 108 Mpx główną matrycą, jak wiemy S20 Ultra miał 100 krotne przybliżenie cyfrowe, które w większości przypadków nie było zbytnio użyteczne. Producent postanowił zmniejszyć takowe do 50 krotnego. Drugie oczko ma być 13 Mpx peryskopowym modułem z prawdopodobnie 5 krotnym zoomem optycznym. Ostatnim – trzecim obiektywem ma być 12 Mpx ultra-szerokokątna jednostka znana już z serii Galaxy S20. Wysepka na aparaty poza samymi obiektywami ma na sobie jeszcze diodę LED oraz pewne wcięcie – ma być to podobno rodzaj systemu autofokusa, gdyż jak wiemy Galaxy S20 Ultra borykał się z dużymi problemami w tym aspekcie, wynikającymi z faktu implementacji tak dużej matrycy.

Nowy elegancki wariant kolorystyczny wyglądający bardzo premium

Krążą plotki, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra prawdopodobnie otrzyma dwie bardzo elegancko wyglądające wersje kolorystyczne – widoczny na zdjęciach “Mystic Copper” oraz klasyczną czerń.

Możemy oczekiwać, że na podobieństwo innych gigantów technologicznych Samsung pokusi się o matowe szkło na pleckach smartfonów – wygląda to zdecydowanie bardziej elegancko, gdyż urządzenia nie mają tak dużej tendencji do zbierania odcisków palca. Ramka zastosowana w Galaxy Note 20 Ultra to bez zaskoczeń stal nierdzewna. Na korpusie widzimy także dwa przyciski odpowiednio do regulacji głośności oraz wybudzania urządzenia po prawej stronie. Na dolnej ramce standardowo po tej samej stronie ujrzymy slot na najbardziej charakterystyczną domenę serii Note – rysik S Pen w takim samym kolorze jak cały smartfon. Można pokusić się o stwierdzenie, że całość wygląda naprawdę premium.

Specyfikacja Galaxy Note 20 Ultra, data premiery

Aspekt wyglądu się potwierdził, więc idąc taką drogą oczekujemy, że smartfon napędzany będzie przez poprawiony autorski procesor Exynos 992 na naszym rynku – mamy nadzieję na lepszą kulturę pracy oraz mniejsze różnice między wersją ze Snapdragonem 865. Jednostka centralna ma być wspierana przez 12 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane użytkownika. Smartfon ma działać pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką One UI w wersji nowej 2.5.

Galaxy Note 20 Ultra oficjalnie ma być zaprezentowany gdzieś na początku Sierpnia tego roku. Przedsprzedaż to przełom końca sierpnia, początku września.