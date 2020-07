Motorola One Fusion po premierze

Po miesiącu od premiery Motoroli One Fusion+ z wysuwanym aparatem przyszła kolej na podstawową wersję bez plusa. One Fusion debiutowała w czerwcu w Indiach, wczoraj (02.07.2020) miała swoją globalną premierę. Jak prezentuje się specyfikacja nowego średniopółkowca Motoroli?

Front urządzenia to 6,5″ ekran IPS LCD o rozdzielczości 720×1600 ze sporym tzw. podbródkiem i niewielkim łezkowatym notchem. Łezka w ekranie jest jedną z różnic, które dzielą model One Fusion od wersji z plusem, która posiada wysuwany obiektyw. Wewnątrz urządzenia siedzi 8-rdzniowy Qualcomm Snapdragon 710. Procesor posiada 2 wydajne rdzenie Kryo 360 rozpędzające się do 2,2GHz oraz 6 energooszczędnych rdzeni Kryo 360 o szybkości 1,7GHz. Układ został wykonany w 10nm procesie litograficznym, a za grafikę odpowiada Adreno 616. W pakiecie dostajemy 4GB pamięci RAM oraz 64GB pamięci na dane, możemy to rozszerzyć kartę microSD o pojemności do 512GB.

Smartfon posiada moduł Bluetooth 5.0, łączność 4G oraz WiFi. Niektórych ucieszy obecność złącza minijack. Złączem USB C 2.0 naładujemy baterię o pojemności 5000mAh. Na pleckach znajdziemy okrągły, pojemnościowy czytnik linii papilarnych z logo Moto. Z kolei na prawym boku urządzenia wraz z przyciskiem Power oraz tymi od głośności znajduje się dedykowany przycisk do Google Assistant’a. Wymiary nowej Motki to 164.96mm x 75.85mm x 9.4mm, a waga to 202 gramów. Na pokładzie znajdziemy Androida 10 z dodatkami Motorola Experience.

Aparat, jak widać na zdjęciach, ma 4 obiektywy z tyłu + 1 na froncie. Główne oczko to matryca 48Mpix, która łączy 4 sąsiadujące pixele w jeden, dając w efekcie dobrej jakości zdjęcie 12Mpix. Kolejny obiektyw ma 8Mpix i jest szerokokątny, jego pole widzenia to 118°. Dalej mamy 5Mpix obiektyw do zdjęć makro, oraz 2Mpix sensor głębii. Na froncie urządzenia znajdziemy obiektyw 8Mpix.

Smartfon pojawił się w 2 wersjach kolorystycznych: Emerald Green i Deep Sapphire Blue. Podana przez Motorolę cena w Chile to 199,990 Chilijskich Peso, co w przeliczeniu daje około 222€ / 249$ / 993zł. W ciągu najbliższych miesięcy smartfon trafi także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Na razie jednak nic nie wiadomo o cenach Europejskich, ani nawet jakiejkolwiek dostępności w Starym Kontynencie.