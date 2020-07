Dla tych, którzy są mniej wtajemniczeni jeśli chodzi o mobilne technologie. Marka Pocophone została powołana do życia przez Xiaomi jakieś dwa lata temu, jednak do tej pory mogliśmy okazję poznać oficjalnie dwa modele, które pojawiły się na sklepowych półkach pod tą nazwą – POCO f1 oraz POCO F2 Pro. Oba smartfony są flagowcami, więc chiński producent zaimplementował w nich najmocniejsze „bebeszki”. Do tej pory jednak POCO w ogóle nie celowała w średnią półkę, aż do czasu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już niedługo poznamy oficjalnie pierwszy średniopółkowy telefon POCO i powiem szczerze, myślę że jest na co czekać.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020