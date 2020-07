Na przestrzeni ostatnich kilku lat wszelkie smartfony mocno urosły. Jeszcze pięć, sześć lat temu każdy uważał, że 5 calowy ekran smartfonie to kolos. Dziś ciężko znaleźć takie telefony na sklepowych półkach. Owszem same wyświetlacze mocno się zwiększyły, ale na ich usprawiedliwienie mam inny argument – technologię. Dzięki niej ramki wokół ekranu mocno się zmniejszyły, mamy również zaoblone krawędzie to wszystko sprawia, że mimo wszystko gabaryty samych smartfonów aż tak dużo nie urosły porównując samą przekątną. Jednak granica 7 cali jeśli chodzi o wyświetlacz wydawała się barierą, którą niewielu producentów przekraczało.

Honor X10 Max bo o tym modelu mowa to prawdziwy kolos. Wyświetlacz o przekątnej 7,09 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Dodatkowo obsługuje on technologię HDR10 oraz jest jasnym wyświetlaczem 780 nitów. Mimo dużego wyświetlacza nie jest przesadnie ciężki bo waży 223 gramy, przy wymiarach 174,37×84,91×8,3 mm. Całość wydaje się rozsądnie wyważona. Sercem telefonu jest układ MediaTeka Dimensity 800 wraz z modułem 5G. Do tego dochodzi 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia potrójny aparat o matrycach odpowiednio 48 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx, bateria o pojemności 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania o mocy 22 W, moduł NFC oraz wsparcie dla technologii Dual SIM. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 10. Honor X10 Max został wyceniony w zależności od wersji 6G RAM i 64 GB ROM na około 1150 zł, 6 GB RAM i 128 GB ROM około 1250 zł. Natomiast najmocniejszy wariant z 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci wbudowanej to koszt około 1450 zł.

Ponad 7 calowy ekran to nie przesada? Co uważacie na temat tak ogromnych smartfonów? Są wygodne w korzystaniu?

Źródło: gizchina.com