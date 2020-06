Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi przyzwyczaiło nas do bardzo częstego wydawania urządzeń z różnych półek cenowych. Na naszym rynku zdecydowanie średnia półka jest najchętniej wybieraną z opcji przez kupujących, chociaż wydawanie telefonów praktycznie identycznych zdecydowanie utrudnia wybór swojego smartfona. Niedawno testowaliśmy Xiaomi Redmi Note 9S, dzisiaj przychodzi czas na poprawioną wersję tego modelu, co więc Redmi Note 9 Pro ma do zaoferowania? Zapraszam do lektury mojej recenzji!

Zawartość Pudełka oraz Specyfikacja

Urządzenie jest zapakowane w dosyć standardowe, eleganckie pudełko w kolorze białym z grafiką przedstawiającym smartfon. W zestawie otrzymujemy szybką 30 – Watową ładowarkę, kabel USB-C, silikonowy czarny case (a więc nie będziemy musieli się przejmować żółknięciem w czasie, ma też ona zaślepkę na port do ładowania) oraz oczywiście telefon.

Sam smartfon w praktycznie każdej kwestii niewiele się różni od Note 9S, urządzenie może naprawdę się podobać – producent zastosował design wzorowany na znanej koreańskiej firmie. Smartfon jest stety albo niestety sporych rozmiarów chociaż usprawiedliwieniem jest tu pojemne ogniwo 5020 mAh. Dużym plusem jest pojawienie się NFC (chociaż osobiście uważam, że brak implementacji takiego modułu w telefonie za 1100 zł to spory nietakt). Usprawnieniu uległ także główny obiektyw aparatu 64 zamiast 48 Mpx. Specyfikacja na pierwszy rzut oka jest naprawdę ciekawa, całość znajdziecie w tabelce poniżej.

Design i jakość wykonania

Po wyciągnięciu urządzenia z pudełka można się naprawdę pozytywnie zaskoczyć, Redmi Note 9 Pro to naprawdę mogąca się podobać konstrukcja wykonana z 2 tafli szkła Gorilla Glass 5 przedzielone niestety plastikową ramką, chociaż w tej klasie i tak jest naprawdę dobrze – wiele droższych smartfonów ma plastikowe plecki. Front telefonu to 6.67 calowy ekran z bardzo modnym w tym roku otwór w ekranie umiejscowiony symetrycznie na środku, z niewielkimi ramkami oraz trochę większym podbródkiem. Na rewersie urządzenia ujrzymy niewielką centralnie umiejscowioną wysepkę na aparaty z charakterystyczną obwódką dla tego producenta. Na prawej ramce znajdziemy przycisk regulacji głośności (osobiście uważam, że jest on za wysoko) pod nim czytnik linii papilarnych, na lewej zaś jest umiejscowiona tacka na dwie karty NanoSIM oraz kartę microSD. Na górze umieszczono mikrofon i diodę podczerwieni, na dole złącze MiniJack 3.5 mm, USB-C oraz głośnik.

Do testów otrzymałem wersję Interstellar Grey, z kolorem szarym wspólna jest tylko nazwa – plecki smartfona to pewien odcień niebieskiego, są one praktycznie lusterkiem – palcującym się oraz odbijającym obiekty. Urody urządzeniu nie można odmówić, taki wariant kolorystyczny nadaje zdecydowanie uroku smartfonowi, nie wygląda to ani tanio ani tandetnie.

Telefon jest naprawdę dobrze wykonany, to solidna chociaż ciężka konstrukcja (waży on 209 g). Dużym plusem jest fakt, że producent powrócił do trendów sprzed lat i postanowił wyposażyć urządzenie w diodę powiadomień umiejscowioną pod maskownicą głośnika, jest ona mała, pomimo tego spełnia swoją rolę i świeci wystarczająco jasno. Smartfon pod wieloma względami można rzeczywiście pochwalić.

Ekran

Xiamo Redmi Note 9 Pro został wyposażony w duży, 6.67 calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD, pracujący w rozdzielczości FullHD+ 1080×2400 pikseli. Jest to więc zagęszczenie pikseli na cal z wynikiem 395, a więc jest naprawdę szczegółowo. Ramki i podbródek nie są zbytnio grube, wyświetlacz to 84% powierzchni panelu przedniego.

Można śmiało się pokusić o stwierdzenie, że sam ekran wygląda naprawdę nowocześnie. Jego parametry są już tylko niewyróżniające, odpowiednie do segmentu urządzenia. Barwy są odpowiednio nasycone, z możliwością regulacji. Czernie wpadają lekko w szare odcienie oraz panel wyświetlacza jest lekko niedoświetlony na dolnej i górnej krawędzi – szczególnie dookoła otworu na aparat – spowodowane to wszystko matrycą LCD. Ekran jest dodatkowo fabrycznie pokryty folią ochronną. Miłym dodatkiem jest możliwość wybudzenia wyświetlacza podwójnym puknięciem.

Aparat

Urządzenie zostało wyposażone w cztery obiektywy na rewersie oraz jeden na froncie. Z tyłu są umiejscowione na modnej w tym roku wysepce: Główny 64 Mpx z przysłoną f/1.79 z 79 stopniowym zakresem widzenia, 8 Mpx szerokokątny 119 z światłem f/2.2, 5 Mpx obiektyw makro f/2.4 oraz 2 Mpx czujnikiem do wykrywania głębi TOF f/2.4. Z przodu mamy 16 Mpx obiektyw do selfie z światłem f/2.25.

Aplikacja aparatu Xiaomi jest bardzo standardowa oraz przejrzysta. Wszystko jest na swoim miejscu – każdy tryb można wywołać w prosty sposób. Zaraz po włączeniu aplikacji ujrzymy trzy dedykowane przyciski do zmiany na szeroki kąt, obiektyw główny czy 2x zoom cyfrowy.

Na papierze wygląda to naprawdę obiecująco, lecz popatrzmy jak już to wygląda w praktyce. Zdjęcia wykonane głównym, 64 Mpx modułem są naprawdę dobre, pełne szczegółów kolory są odwzorowane poprawnie. Główny obiektyw ma wsparcie trybu nocnego, jako jedyny co w pewnym stopniu poprawia jakość zdjęcia przez dłuższe naświetlanie fotografowanej scenerii. Różnica pojawia się już przy przełączeniu głównego na szeroki – różnica w barwach obiektów jest naprawdę duża, a zdjęcia wymagają większej ilości światła w nocy, niestety jest niepraktyczny. Dwukrotny zoom w nocnym świetle tak jak szeroki kąt także odpada.

Zdjęcia wykonane przez przedni aparat, są zdecydowanie godne pochwały. Są szczegółowe, z wieloma detalami i dobrym odwzorowaniem barw. Jest też możliwość aby softowo upiększyć – wyszczuplić, wygładzić twarz. Przedni aparat w Xiaomi Redmi Note 9 Pro może ucieszyć i usatysfakcjonować entuzjastów wykonywania zdjęć selfie.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro może nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 3840×2160 przy 30 klatkach na sekundę, 1080P w 30 lub 60 FPS dla obiektywu głównego – szeroki kąt to HD/FullHD przy 30 FPS. Smartfon ma możliwość nagrywania wideo Slow Motion w jakości HD przy 960 klatkach na sekundę. Nagrania wykonane Redmim Note 9 Pro są szczegółowe, wspierane przez elektroniczną stabilizację ekranu.

Urządzenie w kwestii fotografii zachowuje się tak jak powinno – adekwatnie do swojej ceny, zdecydowanie zdjęcia wykonane tym smartfonem będą w zupełności wystarczające dla większości średnio zainteresowanych w fotografii użytkowników.

Bateria

Producent postanowił zastosować bardzo pojemne ogniwo 5020 mAh. Pomimo tego czasy na baterii nie zachwycają – jest to około 8 godzin SOT co przekłada się na jeden dzień intensywnego użytkowania urządzenia. Osoby, które korzystają mniej z telefonu będą musieli nieco rzadziej sięgać po ładowarkę. Przy mniej intensywniejszym korzystaniu smartfon trzeba ładować co drugi dzień.

Ładowarka zaś to bardzo szybka jak na swoją klasę cenową 30 Watowa jednostka która jest w stanie naładować telefon od zera do stu procent w około 80 minut. Po stosunkowo krótkim czasie ładowania możemy cieszyć się pełną baterią.

Zabezpieczenia Biometryczne

Redmi Note 9 Pro nie odstaje w żaden sposób z konkurentami w kwestii możliwości odblokowania urządzenia. Mamy tu standardowo dwa sposoby. Pierwszym jest czytnik linii papilarnych w formie przycisku do wybudzania smartfona umiejscowiony na prawej ramce smartfonu. Jest on aktywny działa błyskawicznie, wystarczy musnąć opuszkiem palca i przechodzimy do ekranu głównego. Umiejscowiony jest stosunkowo dobrze, pomimo rozmiarów telefonu.

Drugą drogą do odblokowania smartfona jest rozpoznawanie twarzy bazujące tylko na przedniej kamerze – więc nie możemy mówić tu o pełnym bezpieczeństwie, gdyż skanowanie odbywa się w 2D. Samo odblokowanie jest również błyskawicznie, możemy wybrać czy skan twarzy przenosi nas bezpośrednio do ekranu głównego, czy jeszcze musimy dodatkowo przeciągnąć palcem.

Oprogramowanie

Telefon aktualnie działa pod kontrolą systemu Android w wersji 10 z autorską nakładką MIUI w wersji 11.0.1. Poprawki bezpieczeństwa są nie najnowsze, bo z kwietnia 2020 roku. Nakładkę tą można lubić albo nie, osobiście nie jestem fanem rozwiązań od Xiaomi ale jednak można pochwalić producenta za funkcjonalność oraz przejrzystość. Wszystko jest na swoim miejscu, smartfon ma wsparcie pełnoekranowych gestów, jest motyw ciemny (niestety wkradło się tu kilka błędów – aplikacja youtube nie odpowiednio dobiera kolory czcionek). Poza tym jest też kilka ciekawych pomysłów takich jak opcja czyszczenie głośnika, czy skróty przycisków na przykład szybki zrzut ekranu przeciągnięciem 3 palców w dół.

Wydajność

Smartfon jest napędzany ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon 720G z maksymalnym taktowaniem 2.3 GHz z grafiką Adreno 618. Procesor został wytworzony w 8 nm litografii, co przekłada się na dobrą sprawność energetyczną. Jednostka centralna wspierana jest 6 GB pamięci RAM oraz w moim przypadku 64 GB pamięci UFS 2.1 na dane użytkownika.

W codziennym korzystaniu smartfon wykonuje operacje płynnie, czasem zdarzy się, że zgubi jakąś klatkę ale to naprawdę rzadkość. Otwieranie poszczególnych aplikacji jest błyskawicznie szybkie, przełączanie się pomiędzy większą ilość otwartych kart też nie sprawia problemu. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że telefon trzyma przez długi czas aplikacje na Ramie. W kwestii gier – w bardziej wymagających tytułach Redmi Note 9 Pro radzi sobie bardzo dobrze a więc pogramy w Asphalt 9 czy PUBG Mobile w zadowalającej ilości klatek na sekundę przy wysokich detalach.

Multimedia

W średniej półce cenowej producenci na szczęście jeszcze nie mają w zwyczaju zapominać o implementacji złącza audio jack 3.5. Nie zawsze jakość dźwięku wychodząca z smartfony na słuchawkach jest odpowiednia – w tym przypadku jest stosunkowo dobrze. Dźwięk jest czysty, wysokie jak i niskie tony są także na dobrym poziomie – jest też dedykowany equalizer, czy możliwość wybrania z jakiego rodzaju słuchawek korzystamy. Niestety korektor ten nie działa na słuchawkach bezprzewodowych.

Po odpięciu słuchawek mamy do dyspozycji jeden głośnik mono. Nie wyróżnia się on specjalnie na arenie konkurencji. Gra dosyć płasko, nie możemy tu mówić o wysokich czy niskich tonach – plusem jest jednak głośność. Do podstawowych zastosowań obejrzenia filmu na youtube czy netflix w zupełności wystarczy.

Łączność

Smartfon jest wyposażony w moduły WiFi 6, Bluetooth 5.0 oraz co najważniejsze – bardzo ważny dodatek którego zabrakło w Note 9S moduł NFC, dzięki któremu zapłacimy zbliżeniowo. Do działania powyższych modułów nie można się przyczepić. Rozmowy też są na jak najbardziej zadowalającym poziomie. W tych aspektach smartfon radzi sobie znakomicie.

Podsumowanie

Xiaomi Redmi Note 9 Pro to naprawdę dobre oraz opłacalne urządzenie. Smartfon zyskał w moich oczach zdecydowanie wydajnością, responsywnością czy wystarczająco dobrą baterią. Kwestia designu też jest tu dobrze rozwiązana – jest to naprawdę ładne urządzenie. Jeżeli komuś nie przeszkadza rozmiar smartfona zdecydowanie mogę go polecić.