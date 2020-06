Niedawno mieliśmy okazję testować dwa modele Realme z serii szóstej – 6 oraz 6 Pro. Ledwo się obejrzeliśmy, a chiński producent wprowadził na rynek kolejny telefon z tej linii – Realme 6s. Z niższą ceną ma szansę podbić rynek budżetowców i zagarnąć część klienteli marki Xiaomi. Zapraszam do mojej recenzji tego modelu!

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Realme 6s dotarł do mnie w designerskim żółtym pudełku. Po zerknięciu do środka znalazłem smartfona w foliowym woreczku, silikonowe etui, szybką trzydziestowatową ładowarkę oraz kabel USB-C. Niestety nie znajdziemy tutaj żadnego zestawu słuchawkowego, co jest sporym minusem.

Ten model to tak naprawdę troszkę zubożałe w pamięć Realme 6. Mamy tutaj ekran w rozmiarze 6.5 cala z 90 Hz odświeżaniem i maksymalnej rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, co tylko podkreśla opłacalność tego modelu. Na pokładzie wylądował procesor Mediatek G90T, 4GB pamięci operacyjnej, oraz 64GB pamięci podręcznej. Ogniwo zaimplementowane w tym urządzeniu to bateria LiPo o pojemności 4300 mAh, która bez problemu jest w stanie zapewnić nam dwa dni działania. Poniżej w tabelce znajdziecie szczegółowe dane techniczne tego urządzenia.

Jakość wykonania oraz design

Tak jak w przypadku Realme 6, ten model jest równie dobrze wykonany, przy zachowaniu identycznych walorów estetycznych. Idealnie wpasowuje się w dłoń, nie jest bardzo ciężki jak na te wymiary, więc trzymanie go nie męczy. Na froncie otrzymujemy sześcio i pół calowy ekran z wycięciem na kamerkę typu punch-hole. Na plastikowych pleckach, producent umieścił cztery obiektywy aparatów w ustawieniu pionowym. Ramka została wykonana z tworzywa sztucznego, co może znaczyć o szybszym starzeniu się tego elementu. Na jej dole znajduje się port do ładowania USB-C, gniazdo Jack 3.5 mm oraz mikrofon. Na samej górze został umieszczony głośnik do rozmów telefonicznych. Po lewej stronie urządzenia znajduje się slot na karty SIM i micro SD. Po prawej producent umieścił czytnik linii papilarnych. Telefon jak na tą półkę cenową został wykonany naprawdę solidnie.

Wyświetlacz

Na froncie widnieje wyświetlacz wykonany w technologii IPS o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, oraz odświeżaniem 90 Hz. Ostatni czynnik poprawia wszelkie odczucia z użytkowania tego smartfona – na próżno szukać lepszych wrażeń w tym segmencie cenowym. Ramki są dosyć wąskie – świadczy o tym 84 procentowy stosunek wyświetlacza do całego przedniego panelu. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass, a mimo to producent daje nam darmową folię, już wcześniej naklejoną na wyświetlacz. Jedyną i tą samą wadą co w droższej wersji jest niska jasność maksymalna ekranu – przy dużym słońcu, ledwo widać treści na wyswietlaczu. Poza tym – tanio, płynnie, szybko.

Bateria

Jak już wcześniej wspominałem, w Realme 6s znajduje się ogniwo LiPo o pojemności 4300 mAh. Do zestawu została dołączona szybka ładowarka, która pozwala na uzupełnienie go do pełna w niecałą godzinę. W tej klasie to genialny wynik. Jak już wiemy, smartfon ten jest wyposażony w 90 Hz odświeżanie, które na ogół zużywa bardzo dużo energii – jednak tutaj tak nie jest. Mimo wysokiej wartości odświeżania, bez problemu dochodziłem do dwudniowego życia na baterii – muszę przyznać, że jest to imponujący wynik.

Aparat

Aparat to kolejna różnica pomiędzy modelami 6 i 6s. W tańszym zamiast głównego obiektywu 64 Mpx otrzymujemy 48 Mpx i muszę przyznać, że … nie zauważyłem żadnej różnicy. Mamy tutaj do czynienia z aparatem poprawnym na ogólne standardy i bardzo dobrym jak na ten przedział cenowy. Producent wyposażył tego smartfona w 4 obiektywy:

Główny obiektywu 48 Mpx

Ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpx z polem widzenia 119 stopni

Pomiar głębi 2 Mpx

Makro 2 Mpx

Zdjęcia wykonane tym smartfonem zdają się być dobre i ładne. Jednak po kolejnym rzucie oka widzimy, że miejscami HDR niedomaga, a saturacja, temperatura i odwzorowanie kolorów jest niepoprawne. Poniżej zamieszczam zdjęcia wykonane tym urządzeniem:

Oprogramowanie aparatu jest bardzo intuicyjne, rozbudowane i wygodne. Do dyspozycji mamy kilka trybów: Photo, Video, Portretowy, Nocny, 48 Mpx, Ekspert z manualnymi ustawieniami oraz kilka innych na ostatniej karcie. System jest bardzo wygodny do korzystania i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.

Oprogramowanie

Realme 6s opiera sie na systemie Android 10 z nakładka colorOS. Muszę przyznać, że na liście moich ulubionych launcherów, ten jest na drugim miejscu zaraz za OneUI Samsung’a.Jest bardzo intuicyjna, przyjemna i prosta w użyciu. Podczas okresu testowego ani razu nie doświadczyłem żadnych błędów i podobnych komplikacji. Większość android’owych producentów powinno brać przykład z jakości dopracowania oraz wygody korzystania z colorOS’a.

Multimedia

Teraz docieramy do jednego ze słabszych terytoriów smartfona – multimedia. Niestety podczas testów doświadczyłem, że dźwięk przez słuchawki jest bardzo płaski i bez bas’u (niezależnie czy używamy słuchawek przez Bluetooth czy jack 3.5 mm), a audio z wbudowanego pojedynczego głośnika ma dziwny, zupełnie inny niż nie naturalny nas dźwięk. Za to z pełnym przekonaniem muszę pochwalić ekran, ponieważ jest on wyrazisty, a barwy są miłe dla oka.

Czytniki biometryczne

Realme wyposażyło ten model w dwa sposoby odblokowywania biometrycznego – odblokowanie poprzez bardzo szybki czytnik papilarnych umieszczony w przycisku zasilania, oraz skan twarzy 2D. Drugi z wymienionych jest niezbyt bezpieczny, więc nie polecam z niego korzystać.

Wydajność

Tak jak już częściej wspominałem, ta wersja to okrojona w pamięć RAM i ROM szóstka. Mimo spadku na obu wartościach, telefon w codziennym użytku i grach radzi sobie bardzo dobrze. To wszystko jest zasługą procesora Helio G90T, wyprodukowanego przez firmę MediaTek. Nie doświadczyłem tutaj takich problemów jak spadki na wydajności, czy bugi.

Łączność oraz jakość rozmów

Specyfikacja związana z modułami łączności jest niewątpliwie przestarzała. Na pokładzie wylądował Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi piątej generacji. Do tego dochodzi moduł LTE, który nie zachwyca prędkościami pobierania i wysyłania. Warto zaznaczyć obecność modułu NFC, który umożliwia wszelkie płatności zbliżeniowe. Jeśli chodzi o działanie całego zestawu tych modułów nie mam uwag, oprócz wczesnej wymienionego modułu sieci komórkowej. Rozmowy są czyste i bez zakłóceń po mojej stronie, jak i rozmówcy. Nie napotkałem żadnych większych problemów podczas testów.

Podsumowanie

Realme 6s to bardzo dobry telefon, w jeszcze lepszej cenie. Dzięki swoim kluczowym funkcją (ultra szybkie ładowanie, odświeżanie 90 Hz), jest o kamień milowy przed swoją konkurencją. Mimo drobnym wadom, gorąco polecam tego smartfona wszystkim, którzy poszukują świetnego smartfona w przystępnej cenie.