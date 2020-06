Linux Mint 20 Ulyana wydany!

Przyjazna dla użytkownika dystrybucja pingwina już dostępna!

Nowe wydanie jednej z najpopularniejszych dystrybucji GNU/Linux’a dla domowych użytkowników ukazało się w wersji stabilnej! Mint oparty jest na Ubuntu, a od wersji 17 z 2014 roku budowany jest wyłącznie z wersji LTS (Long term Support) systemu Ubuntu. Najnowsze wydanie wydanie jest pierwszym, który bazuje aktualnym Ubuntu 20.04 LTS, który miał swoją premierę w kwietniu. Nowy Mint jest wydaniem LTS, co oznacza, że będzie wspierany do 2025 roku. Ulyana to nazwa kodowa nowej wersji, każde wydanie oznaczone jest żeńskim imieniem, a nowe główne wydanie to imię na kolejną literę. Miętowy Linux niemal zawsze pojawiał się w kilku wersjach z różnymi środowiskami graficznymi. Tutaj mamy do wyboru Cinnamon, MATE oraz Xfce. Stworzyłem Bootowalny nośnik Live USB i uruchomiłem nowego Mita bez instalacji, aby mu się przyjrzeć bliżej.

Linux Mint 20 Ulyana - Desktop



Linux Mint 20 Ulyana - Start Menu



Linux Mint 20 Ulyana - Firefox & neofetch



Linux Mint 20 Ulyana - System Info



Co nowego?

OGÓLNE

Jak już wspomniałem, nowy Mint oparty jest o kolejne wydanie Ubuntu LTS, czego efektem jest brak 32-bitowej wersji. Ulyana jest pierwszym Mintem, który jest dostępny tylko w wersji x64. Znajdziemy tu nowszy kernel w wersji 5.4.0-26-generic, oznacza to m.in. lepszą wydajność, lepsze działanie kart graficznych i natywne wsparcie dla systemu plików exFAT od Microsoftu. System bez uruchomionych aplikacji pożera około 600MB RAM’u. Aktualne wersje dostępnych środowisk graficznych: Cinnamon 4.6.6, MATE 1.24 oraz Xfce 4.14. jeśli chodzi o wygląd systemu to dostaliśmy nowy motyw kolorystyczny Mint-Y-Aqua, Żółty kolor dla folderów, odświeżona ikona Update Managera w System Tray’u oraz odnowione okno powitalne, które zobaczymy po instalacji systemu.

Linux Mint 20 Ulyana - Welcome Window



Linux Mint 20 Ulyana - Update Manager



Linux Mint 20 Ulyana - Kernel & Memory Usage



BLOKADA SNAP’A

Manager pakietów Snap został domyślnie zablokowany w nowym wydaniu Linux Mint’a. Powodem jest wolność użytkownika, którą firma Canonical manipuluje przy użyciu Snapa. Brytyjskie przedsiębiorstwo często upycha swojego Snapa gdzie tylko się da, szczególnie ostatnio. Twórcy Minta powiedzieli NIE, po czym zablokowali kontrowersyjnego Packet Manager’a. Idea wolności użytkownika, pozwala nam ręcznie przywrócić dostęp do Snapa jeśli tego chcemy, wystarczy kilka poleceń w terminalu.

WYDAJNIEJSZY NEMO

Domyślnie zainstalowany manager plików Nemo zmagał się z problemami dotyczącymi wydajności. Chodziło głównie o to, że program potrafił mocno przymulić w momencie gdy próbowaliśmy otworzyć katalog, w którym jest wiele obrazów.Wszystko dlatego, że Nemo chciał natychmiast wczytać miniatury każdego z nich. Od teraz pierwsze co zobaczymy to ikona domyślnego programu do wyświetlania grafik, wtedy miniatury obrazów zaczną się wczytywać swoim tempem, aby nie obciążać systemu.

WARPINATOR

Warpinator to prosta i wygodna aplikacja służąca do przesyłania plików w sieci lokalnej. Funkcja była dawnej oferowana w Mincie dzięki programowi Giver, ten niestety przestał być wspierany i został usunięty. Warpinator musi być zainstalowany na obu komputerach, komputery będą się widzieć w programie jeżeli znajdą się w jednej sieci lokalnej.

SKALOWANIE INTERFEJSU

Opcja pojawiła się w Ubuntu 20.04, na którym oparty jest Mint. Fractional Scaling znajdziemy w ustawieniach ekranu, możemy skalować interfejs o 125%, 150%, 175% i 200%. Niestety nie mogłem skorzystać z tej funkcji, bo rozdzielczość mojego monitora (1440×900) jest prawdopodobnie za mała.

APLIKACJE

Wśród aplikacji zainstalowanych na start znajdziemy przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 77.0.1, klienta poczty Mozilla Thunderbird 68.7.0 i pakiet biurowy Libre Office 6.4.2.2. Aplikacje możemy instalować ze sklepu, który znajdziemy pod nazwą Software Manager. W terminalu możemy użyć managera apt lub flatpack’a do zarządzania pakietami. Mint oparty jest na Ubuntu, który oparty jest na Debianie, to oznacza, że bez problemu zainstalujemy pakiety z pliku o rozszerzeniu *.deb.

Pobierz, wypróbuj i zainstaluj!

Obrazy ISO Linux Mint 20 Ulyana można pobrać w oficjalnej strony. Mint, podobnie jak wiele innych dystrybucji pozwala na uruchomienie systemu bez instalacji z poziomu nośnika. Możemy pobrać ISO, nagrać na płytę (nie no proszę was, to nie średniowiecze…) lub użyć np. programu Rufus do stworzenia bootowalnego nośnika. Po wybraniu naszego nośnika w Boot Menu komputera dostajemy możliwość instalacji systemu albo przetestowania go bez instalacji, tak zrobiłem ja kiedy zbierałem screenshoty do tego newsa.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Minimalne:

1GB RAM

15GB przestrzeni dyskowej

rozdzielczość ekranu 1024×768

Zalecane:

2GB RAM

20GB przestrzeni dyskowej

rozdzielczość ekranu 1024×768

Pobierz