W obecnych czasach klienci smartfonowego rynku podchodzą do marki Huawei z lekkim dystansem. Powodem są oczywiście ograniczenia w handlu z firmami amerykańskimi, a co za tym idzie – brak dostępu do usług Google. Sprawdźmy jednak co słychać u podmarki chińskiego giganta, czyli Honor.

Z najnowszych informacji wynika, że w najbliższym czasie marka szykuje premierę swojego nowego produktu o nazwie Honor Play 4e. Jego rendery pojawiły się niedawno na chińskim portalu społecznościowym Weibo. Będzie to smartfon z średniej półki cenowej, dość poprawny jak na ten segment. Co zatem zobaczymy w jego specyfikacji?

Patrząc z zewnątrz Honor Play 4e będzie wyglądać dość standardowo jak na rok 2020. Front pokryje duży ekran o przekątnej 6.39 cala, a w jego górnym lewym rogu znajdziemy otwór na aparat do selfie. Z tyłu natomiast znajdziemy klasycznie ułożone aparaty – plusik za brak „wyspy” – i gradientowe wykończenie w odcieniach błękitu. Design zatem nie będzie się zbytnio wyróżniać.

Patrząc na specyfikację smartfon będzie reprezentować dobry jak na tę cenę poziom. Sercem 4e będzie procesor Kirin 710A, natomiast wspierany będzie przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB dysku na dane użytkownika. Tylni aparat będzie potrójny, a główna matryca zyska rozdzielczość 13 Mpx. Całość zasili bateria o pojemności 4000 mAh, co jest wynikiem poprawnym w obecnych czasach. Taka wersja smartfonu będzie dostępna za około $140.

Linia smartfonów, do której należy dzisiaj omawiany model, została w Polsce rozpowszechniona za sprawą Honor’a Play. Smartfon był jednym z tych, które oferowały wysoką wydajność w akceptowalnej cenie. Głównym atutem tego modelu był HiSilicon Kirin 970 – procesor znany z ówczesnych flagowców marki, np. Honor 10. Play był także reklamowany jako smartfon dla gamingowy – posiadał kilka funkcji optymalizujących wydajność. W połączeniu z całkiem pojemną baterią 3750 mAh pozwalał on na długie i przyjemne rozgrywki. Największym atutem była jednak cena nieprzekraczająca 1500 zł.

Honor Play 4e może się okazać zatem ciekawym wyborem w budżecie około 1000 zł. Czekamy zatem na jego premierę na polskim rynku.

Źródło: gsmarena.com