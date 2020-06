Dużo osób z branży jeszcze dobre kilka lat temu wierzyła, że telefony składane zdominują rynek mobilnych technologii i będą tak samo popularne jak zwykłe komórki z płaskimi wyświetlaczami. Owszem technologia składanych wyświetlaczy pojawiła w normalnej sprzedaży, ale mimo wszystko telefony te nie są tak popularne jakby się mogło wydawać, ale to za sprawą kilku elementów. Po pierwsze cena ta najczęściej oscyluje w granicy 10 tysięcy złotych, na taki wydatek nie może sobie pozwolić zbyt wielu Polaków. Inna sprawa, że aktualnie na sklepowych półkach można znaleźć jedynie kilka tego typu rozwiązań, więc wybór nie jest zbyt duży. Jednak koreański producent stara się rozbudować swoje portfolio składanych telefonów. W ubiegłym roku mogliśmy zakupić Galaxy Fold, w tym roku Flip. A wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jeszcze do końca bieżącego roku poznamy następcę ubiegłoroczonego składanego telefonu.

Do internetu przeciekły nowe zdjęcia Samsung Galaxy Fold 2, który według wcześniejszych informacji na sklepowych półkach pojawi się pod koniec wakacji. Aktualnie wiemy tylko o tym modelu, że powstaje i ma być nieco mocniejszy od poprzednika. Jednak pod względem designu ogromnych różnic nie znajdziemy. Podobnie jak na powyższym zdjęciu mówiono wcześniej o zmniejszeniu ramek wokół wyświetlacza. To akurat bardzo dobre posunięcie, bowiem podstawowy Galaxy Fold pod tym względem zauważalnie kulał. Drugą z nowości, której do pory nie zobaczyliśmy w pełnej krasie to znacznie większy drugi z ekranów, ten w Galaxy Fold był bardzo mały i nie przydawał się tak bardzo przy korzystaniu z telefonu, teraz to się zmieni. Nowością jest również rozmieszczenie kamery do selfie, ta ma być podobnie jak w Galaxy Note czy Galaxy S umieszczona na jednym skrzydle takiego ekranu w centralnym miejscu. Wygląda to znacznie lepiej i nie wymaga zastosowania wyspy, która pojawiła się przy okazji poprzednika.

