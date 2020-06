Amerykański gigant z Mountain View nieustannie wprowadza nowe rozwiązania związane ze swoimi aplikacjami i platformami. Nie tak dawno w Gmailu pojawił się Google Meet, teraz przyszła kolej na kilka ciekawych nowości związany z Google Zdjęcia.

Powiem szczerze, że osobiście korzystam z tej platformy odkąd tylko się pojawiła oficjalnie w sklepie Google Play. Jest to ogromne ułatwienie dla mnie gdzie często wykonuje zdjęcia różnymi modelami telefonów, a te automatycznie są umieszczane w chmurze bez żadnej zwłoki. Dlatego też z zaciekawieniem przyjrzałem się najnowszym rozwiązaniom, które właśnie zadebiutowały w Google Zdjęcia.

Po pierwsze zyskujemy nowe logo Google Zdjęcia. Niby zmiany nie są ogromne, bo nawiązuje do poprzedniej wersji logo, ale mimo to całość wygląda znaczniej nowocześniej. Teraz możemy przejść do konkretów czyli zmian, które zostały zaimplementowane wraz z nową wersją Google Zdjęcia. Strona główna programu została podzielona na trzy zakładki Zdjęcia, Wyszukaj oraz Bliblioteka. Pierwsza z sekcji to nasz magazyn zdjęć i filmów, po przejściu do tej zakładki na samej górze zaczytają się nam Wspomnienia. Ma ich być więcej, mają być również bardziej różnorodne.

W nowej wersji aplikacji pojawi się również interaktywna mapa, dzięki czemu jeśli wcześniej włączymy geolokalizację będziemy mogli szukać zdjęć wykonanych w konkretnym miejscu. Proste z założenia rozwiązanie, ale na dłuższą metę niezwykle przydatne. Najpewniej są to tylko najważniejsze zmiany jakie wprowadza amerykański producent, część z nich będzie się działa pod maską aplikacji.

Jak Wam się podobają zmiany, które wdraża amerykański gigant z Mointain View? Czy idą w dobrym kierunku? Dajcie znać co sądzicie w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com