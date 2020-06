OnePlus zaoferuje budżetową serię smartfonów

OnePlus Lite Z Thing

Od dłuższego czasu mówi się o budżetowym smartfonie OnePlusa i raczej nie o starym OnePlus X, tylko czymś, co ma w końcu nadejść. Chińska marka ostatnio zaszalała z cenami swoich nowych urządzeń. Mimo tego OnePlus nie chce odchodzić od tego co jeszcze do nie dawna znaczyło dla nich “Never Settle”. Od ponad roku krążą pogłoski o drugim w historii marki budżetowcu, społeczność nazywa go OnePlus’em Z.

Nadejście wyczekiwanego urządzenia, a właściwie linii potwierdza CEO OnePlus’a Pete Lau we wpisie na forum marki. Mowa tam dokładnie o tym, że nowa seria trafi na początek do Europy oraz Indii, a z czasem dołączy do tego rynek Amerykański. Dowodzący za nową serię Paul Yu przez ostatnie 5 lat był odpowiedzialny za rozwój sprzętowy poprzednich urządzeń marki.

Współzałożyciel OnePlus Carl Pei niedługo później publikuje tweeta mówiącego “OnePlus Lite Z Thing”, dalej znajduje się link do tajemniczego konta @onepluslitezthing na Instagramie. Odnośnik do prywatnego konta znajduje się także we wpisie Peta Lau. To właśnie tam powinniśmy szukać bieżących informacji odnośnie nowego budżetowca.

OnePlus Lite Z Thing 👀👀 https://t.co/K2jjBs2sjP — Carl Pei (@getpeid) June 23, 2020



Nie wiemy jeszcze jaką nowe urządzenie będzie nosić nazwę. Z internetowego chaosu można wydobyć takie nazwy jak: OnePlus Z, OnePlus 8 Lite, czy OnePlus Nord. Tak samo nic nie wiemy o specyfikacji wyczekiwanego średniaka. Trudno powiedzieć kiedy dokładnie możemy się spodziewać tańszej propozycji smartfona on OnePlus. Jeden z postów na prywatnym koncie Instagrama zdradza nam hasło “Lipiec” zapisane morsem. Pozostaje nam jedynie zaobserwować nowy profil na Instagramie i śledzić wszystkie informacje.